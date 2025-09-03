به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به هشدار پیشین بنیاد ملی بازیهای رایانهای نسبت به برخورد قانونی با منتشرکنندگان نسخههای مودشده بازیهای ایرانی، در اقدامی عملی حذف یک هزار و ۷۶۰ لینک یا محتوای مرتبط با بازیهای مودسازی شده ایرانی انجام شد.
محمد حسن خلعتبری مشاور مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای با اشاره به هشدار این بنیاد در زمینه برخورد قانونی با بازیهای مودسازی شده گفت: مودسازی بازی بازیسازان ایرانی خنجر از پشت به بازیساز و تیری در چشم تولید ملی بازیهای رایانهای است. از این رو، طی هفته گذشته بسترهای انتشار بازی شامل سایتها، فروشگاههای فروش بازی و کانالهای تلگرامی به دقت مورد بررسی قرار گرفت و حدود دو هزار و چهارصد و بیست مورد لینک یا محتوای مودسازی شده شناسایی شد. با پیگیریهای بنیاد و تعامل مناسب فعالان زیستبوم بازی هزار و هفتصد و شصت لینک یا محتوای مرتبط با بازیهای مودسازی شده، حذف شد.
وی با اشاره به تعداد معدودی از فعالان زیستبوم که پیام «بنیاد ملی بازیهای رایانهای» را جدی تلقی نکردند، گفت: حدود ۶۶۰ لینک مرتبط با هفت دامنه با وجود اعلام بنیاد ملی بازیهای رایانهای نسبت به مرتفع کردن مشکلات خود اقدام نکردند که در نتیجه آن اقدام قانونی در مورد آنها صورت گرفت.
مشاور مدیرعامل بنیاد ملی بازیهای رایانهای ضمن تشکر از بازخوردهای مثبت فعالان زیستبوم بازی در کشور گفت: نگاه و اولویت بنیاد حمایت از بازیسازان ایرانی است. رصد و برخورد با سایتهایی که حاوی لینک یا محتوای مودسازی شده هستند، به صورت مستمر و ادواری صورت میپذیرد و در بازههای تعیین شده نیز برخورد قانونی خواهیم داشت. کاربران، مخاطبان و فعالان صنعت بازی در صورت برخورد با چنین مصادیقی، میتوانند از طریق سامانه ۵۸۱۲۹ یا سایرکانالهای ارتباطی به بنیاد ملی بازیهای رایانهای اعلام کنند.
