به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، محسن محمدپور با اشاره به ارزش بالای گازهای همراه نفت اظهار کرد: وقتی نفت خام از مخازن نفت و گاز استخراج میشود، همراه آن گازی وجود دارد که به آن «گاز همراه» گفته میشود. این گازها بسیار ارزشمند هستند و باید با جداسازی، در مصارف خانگی، صنعتی و بهویژه بهعنوان خوراک پتروشیمیها استفاده شوند.
وی افزود: ترکیبات سنگین گازهای همراه مانند پروپان، اتان و بوتان در صورت جداسازی، هرکدام کاربردهای خاص و ارزشمندی دارند. با گذشت عمر مخازن نفتی، لازم است تأسیسات نیز متناسب با ترکیبات و درصد حجمی هیدروکربورها تغییر کنند تا گازهای همراه به جای هدایت به مشعلها (فلرها) جمعآوری و استفاده شوند.
رئیس کارگروه جمعآوری گازهای مشعل وزارت نفت با اشاره به اقدامهای دولتهای مختلف در این حوزه اظهار کرد: واحدهای جمعآوری گازهای مشعل آماک در دولتهای هفتم تا دهم به بهرهبرداری رسید. پالایشگاه گاز بیدبلند که گازهای منطقه شرق کارون را جمعآوری میکند، در دولتهای یازدهم و دوازدهم راهاندازی شد. طرح انجیال ۳۲۰۰ در دولت سیزدهم به بهرهبرداری رسید و طرح انجیال ۳۱۰۰ در دهلران با ظرفیت روزانه ۲۴۰ میلیون فوتمکعب برای جمعآوری گاز منطقه غرب کشور، در دولت چهاردهم و با هدایت محسن پاکنژاد، وزیر نفت راهاندازی شد.
محمدپور با یادآوری اینکه پیش از انقلاب، اولویت اول تنها تولید نفت بود و گازهای همراه همگی به مشعلها هدایت میشدند، گفت: پس از انقلاب اسلامی، جمعآوری و استفاده از گازهای همراه همواره در سیاستهای کلان کشور مورد توجه قرار گرفته و دستاوردهای بزرگی در این زمینه محقق شده است.
وی درباره آثار زیستمحیطی سوزاندن گازهای همراه اظهار کرد: وزارت نفت همواره تلاش کرده است گازهایی که به سمت مشعلها میروند فاقد ترکیبات گوگردی و نیتروژنی باشند، چراکه این ترکیبات برای سلامت انسان مضر هستند. با این حال وجود هیدروکربورهای سنگین سبب سوختن ناقص و ایجاد شعلههای نارنجیرنگ میشود.
رئیس کارگروه جمعآوری گازهای مشعل وزارت نفت با اشاره به تحریمها و کمبود تجهیزات افزود: با تلاش متخصصان صنعت نفت جمهوری اسلامی ایران، بر مشکلات ناشی از تحریمها غلبه خواهیم کرد و طبق برنامه هفتم توسعه، تا پایان این برنامه تمام مشعلهای مستمر جمعآوری و خاموش میشوند.
محمدپور تأکید کرد: بر اساس دستور مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری و تدبیر ویژه وزیر نفت، کارگروه جمعآوری گازهای مشعل در قالب «Delivery Units» تشکیل شده تا مشکلات کارفرمایان و پیمانکاران فعال در این حوزه را برطرف کند.
وی همچنین با گرامیداشت یاد و تلاش کارکنان صنعت نفت در «جنگ ۱۲ روزه»، سکانداری وزیر نفت را از عوامل اصلی عبور موفق وزارت نفت از این بحران دانست و پیام قدردانی رئیسجمهور از کارکنان این صنعت را نشانهای از مقبولیت و ارزش مجاهدتهای آنان بیان کرد.
