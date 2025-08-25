اعزام ۵۶ هزار زائر از قم به مرزهای اربعین و مشهد با ناوگان عمومی

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا اسدی، معاون حمل‌ونقل اداره کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: طی بازه زمانی یک ماه اجرای طرح سفرهای اربعین و ایام پایانی ماه صفر ۴ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۴، در قالب ۲ هزار و ۱۵۳ سفر، افزون بر ۵۶ هزار و ۸۹۰ نفر زائر با ناوگان عمومی از قم به مرزهای چهارگانه اربعین و شهرستان مشهد اعزام شدند.

وی افزود: از این تعداد، بیش از ۴۲ هزار و ۵۰۰ نفر به مرزهای کشور عراق و بیش از ۱۴ هزار و ۳۸۰ نفر نیز به شهر مقدس مشهد اعزام شده‌اند و بیشترین تعداد مسافر مربوط به مرز مهران با ۲۶ هزار و ۶۱۰ زائر در قالب ۱۰۷۷ سفر بوده است و کمترین تعداد زائر نیز با ۴۴۰ نفر، از قم به مرز چزابه اعزام شدند.

اسدی با اشاره به سایر مرزهای اعزامی گفت: مرز شلمچه میزبان ۱۱ هزار و ۳۵ زائر و مرز خسروی پذیرای ۲ هزار و ۶۹۰ زائر بوده است.

طرح ابتکاری «نذر سفر» و تسهیل جابجایی

معاون حمل‌ونقل راهداری قم در خصوص ویژگی‌های سفرهای امسال اظهار کرد: اجرای طرح ابتکاری سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با عنوان «نذر سفر» موجب استقبال زائران شد و در این طرح، زائران می‌توانستند از خودروهای شخصی برای جابجایی خود و دیگر زائران بهره ببرند که این اقدام به کاهش فشار بر ناوگان عمومی کمک شایانی کرد.

وی همچنین از وضعیت مدیریت و نظارت بر سفرهای اربعین خبر داد و افزود: هیئت مدیره و کارکنان حوزه معاونت حمل‌ونقل اداره کل به صورت مستمر و روزانه در پایانه کوثر و گلوگاه‌های جاده‌ای حضور داشتند تا بر ارائه خدمات به زائران نظارت کنند. همچنین اکیپی ۱۷ نفره از همکاران با سرپرستی معاون توسعه مدیریت منابع اداره کل، جهت تسهیل سفرها و ارائه خدمات ایاب و ذهاب به پایانه‌های مسافری مهران اعزام شد.

اسدی با تأکید بر شفافیت و رعایت حقوق زائران گفت: خوشبختانه طی ایام سفرهای اربعین هیچ گونه تزاحم، اختلال، گران فروشی یا بازار سیاه در فروش بلیط ناوگان عمومی مشاهده نشد.

وی هدف از اجرای این طرح‌ها را فراهم کردن شرایط مناسب، ایمن و روان برای جابجایی زائران عنوان کرد و افزود: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان قم با تمام توان در خدمت زائران بوده و آماده ارائه خدمات کامل در مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی و مشهد است