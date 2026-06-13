علی سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از شتاب گرفتن پروژه‌های عمرانی، خدماتی و رفاهی در پایانه مرزی خسروی خبر داد و اظهار کرد: در آستانه اربعین حسینی ۱۴۰۵، مجموعه‌ای از طرح‌های زیرساختی با هدف ارتقای کیفیت خدمات به زائران در این مرز بین‌المللی در حال اجرا است.



وی افزود: احداث ۶ هزار مترمربع سایه‌بان جدید در مسیر تردد زائران در دستور کار قرار دارد که با بهره‌برداری از آن، مجموع فضای سایه‌بان‌های پایانه مرزی خسروی به بیش از ۱۸ هزار مترمربع خواهد رسید. همچنین ساخت ۵۶ چشمه سرویس بهداشتی، توسعه سیستم‌های روشنایی و آماده‌سازی فضاهای مورد نیاز مواکب در حال انجام است.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: عملیات خاکبرداری و آماده‌سازی پارک‌سوار ویژه استقرار ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای در زمینی به وسعت بیش از هشت هکتار اجرا شده و محل استراحت رانندگان ناوگان عمومی نیز برای ارائه خدمات مطلوب در ایام اربعین تجهیز خواهد شد.



سلیمی ادامه داد: احداث پل جدید در ورودی شرقی پایانه مرزی خسروی، اجرای کانال‌های هدایت و دفع آب‌های سطحی، ساخت نمازخانه‌ای به مساحت ۳۵۰ مترمربع، احداث ساختمان اداری جدید و تکمیل یادمان شهدای مرز خسروی از دیگر پروژه‌های مهمی است که در این مرز در حال اجراست.



وی با اشاره به اقدامات فرهنگی و محیطی در پایانه مرزی خسروی گفت: اجرای دیوارنگاره‌ها، زیباسازی محیط، فضاسازی بصری و ایجاد جلوه‌های معنوی متناسب با ایام اربعین نیز در دستور کار قرار گرفته تا زائران در فضایی مناسب و در شأن این رویداد بزرگ مذهبی خدمات دریافت کنند.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه در پایان تأکید کرد: با تکمیل این پروژه‌ها، مرز خسروی با آمادگی و ظرفیت بیشتری نسبت به سال‌های گذشته پذیرای زائران خواهد بود و شرایط لازم برای تردد ایمن، روان و آسان زائران اربعین حسینی فراهم می‌شود.