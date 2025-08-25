  1. سیاست
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۶:۱۳

افشای هویت دو عنصر تخلیه چی منافقین!

اطلاعات موجود نشان می‌دهد که منافقین همچنان از شیوه تخلیه تلفنی به عنوان یکی از شگردهای مؤثر برای جمع‌آوری اطلاعات از شهروندان و ادارات استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که منافقین همچنان از شیوه تخلیه تلفنی به عنوان یکی از شگردهای مؤثر برای جمع آوری اطلاعات از شهروندان و ادارات استفاده می‌کنند.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که مهدی فرزانه کاری با نام مستعار مهدی گلانی و همچنین حسن وجدانی با نام مستعار صالح و صابر نیز از عناصر این گروهک تروریستی هستند که در بخش تخلیه تلفنی فعال بوده و سابقه طولانی در این بخش دارند.

نکته مهم اینجاست که سرویس اطلاعاتی فرانسه برای حفاظت از این دو عنصر، پاسپورتی برای مهدی فرزانه کاری با نام محمدرضا مؤمن و پاسپورتی برای حسن وجدانی با نام اصغر ورامین زاده، صادر کرده و در اختیارشان قرار داده است.

