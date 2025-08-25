افشای هویت دو عنصر تخلیه چی منافقین!

به گزارش خبرگزاری مهر، اطلاعات موجود نشان می‌دهد که منافقین همچنان از شیوه تخلیه تلفنی به عنوان یکی از شگردهای مؤثر برای جمع آوری اطلاعات از شهروندان و ادارات استفاده می‌کنند.

این اطلاعات همچنین نشان می‌دهد که مهدی فرزانه کاری با نام مستعار مهدی گلانی و همچنین حسن وجدانی با نام مستعار صالح و صابر نیز از عناصر این گروهک تروریستی هستند که در بخش تخلیه تلفنی فعال بوده و سابقه طولانی در این بخش دارند.

نکته مهم اینجاست که سرویس اطلاعاتی فرانسه برای حفاظت از این دو عنصر، پاسپورتی برای مهدی فرزانه کاری با نام محمدرضا مؤمن و پاسپورتی برای حسن وجدانی با نام اصغر ورامین زاده، صادر کرده و در اختیارشان قرار داده است.