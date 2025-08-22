  1. استانها
  2. بوشهر
۳۱ مرداد ۱۴۰۴، ۱۴:۱۹

تنگستان نیازمند طرح‌های بزرگ اقتصادی برای جبران عقب ماندگی‌ها است

تنگستان نیازمند طرح‌های بزرگ اقتصادی برای جبران عقب ماندگی‌ها است

بوشهر- امام جمعه اهرم گفت: تنگستان نیازمند به چند طرح بزرگ اقتصادی است که سال‌ها عقب ماندگی را جبران کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه شهر اهرم اظهار کرد: مسئولان با روحیه جهادی و با دغدغه مندی برای رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات از حضور مردم در همه صحنه‌های انقلاب قدردانی کنند.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی جایگاه مردم و جمهوریت در کنار اسلامیت قرار گرفته و تضعیف هرکدام تضعیف دیگری است. وظیفه همه دولت‌ها و مسئولان حفاظت از جمهوریت و اسلامیت است چرا که جمهور بدون اسلام می‌شود آمریکا، می‌شود باند تبهکار صهیونی، می‌شود همه کشورهایی که مردم مظلوم فلسطین را از بین می‌برند.

وی افزود: اسلامیت ظاهری بدون جمهوریت هم می‌شود مثل دولت خود خوانده سوریه جدید و بعضی از کشورهای اسلامی اطراف؛ لذا باید شبانه روز مجاهدت کرد، شبانه روز در کنار مردم بود ولو بودجه دولت و مسئولین کم باشد اما اخلاق که دارند با اخلاق خوب و کلام خوب در تلاش باشند که مشکلات یکی بعد از دیگری حل شود.

پهلوزاده یاد آور شد: تنگستان نیازمند به چند طرح بزرگ اقتصادی است که سال‌ها عقب ماندگی را جبران کند و نکته مهم در کمک به دولت باید بدانیم که کمک به نظام است و موفقیت این دولت موفقیت نظام جمهوری اسلامی است.

امام جمعه اهرم با گرامیداشت روز صنعت دفاعی گفت: هیچ کسی و هیچ جامعه‌ای زره و سپر دفاعی خود را در میدان جنگ به زمین نمی‌گذارد و هر کسی و هر جریانی این فکر را و این برنامه را بخواهد اجرا کند قطعاً دانسته یا ندانسته در خدمت دشمن کار کرده و قطعاً عواقب این تفکر بسیار سخت و بنیان کن خواهد بود و ما قاطعانه از صنعت دفاعی کشور حمایت می‌کنیم و ارتقا این صنعت از نان شب هم واجب تر است.

وی ادامه داد: می‌بینید کشورهای مختلفی که برای باج دادن و دادن بخشی از سرزمین خود باید بلند شود برود در کاخ سیاه و در مقابل کفتار زرد بنشیند و مثل نوکر حلقه به گوش فقط بگوید چشم و برگردد تا حیاتش باقی باشد.

پهلوزاده بیان کرد: در انقلاب اسلامی به برکت تفکر مقاومت و توانایی جوانان و دانشمندانِ این مملکت در اوج عزت و اقتدار هستیم و این عزت و اقتدار را با خون صدها هزار شهید به دست آمده و با حرف دشمنان و منافقین کوتاه نخواهیم آمد و این توانمندی را حفظ می‌کنیم و برای ضربه نهایی و نابودی کاملِ نظام کفر آماده ایم.

امام جمعه افزود: اول شهریور به مناسبت بزرگداشت بوعلی سینا پزشک مسلمان و نابغه بشری در علوم مختلف که به روز پزشک نامگذاری شده گرامی می‌داریم و به همه اطباء تبریک عرض می‌کنیم.

وی با تسلیت سالروز شهادت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و شهادت سبط اکبرش امام مجتبی گفت: محبت و اخلاق پیغمبر نسبت به امتش بی نظیر بود چرا که «لعلی خلق عظیم» بود.

پهلوزاده تصریح کرد: آن چیزی که ما نیازمندش هستیم. ما هم در این وانفسای آخرالزمانی جز با تمسک به ثقلین؛ قرآن و اهل بیت راه دیگری وجود ندارد و وحدت و همدلی حول ثقلین اکسیر اعظم پیروزی است.

کد خبر 6567777

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها