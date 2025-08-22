به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب پهلوزاده در خطبه‌های نماز جمعه شهر اهرم اظهار کرد: مسئولان با روحیه جهادی و با دغدغه مندی برای رفع مشکلات و ارتقای سطح خدمات از حضور مردم در همه صحنه‌های انقلاب قدردانی کنند.

امام جمعه اهرم تصریح کرد: در نظام جمهوری اسلامی جایگاه مردم و جمهوریت در کنار اسلامیت قرار گرفته و تضعیف هرکدام تضعیف دیگری است. وظیفه همه دولت‌ها و مسئولان حفاظت از جمهوریت و اسلامیت است چرا که جمهور بدون اسلام می‌شود آمریکا، می‌شود باند تبهکار صهیونی، می‌شود همه کشورهایی که مردم مظلوم فلسطین را از بین می‌برند.

وی افزود: اسلامیت ظاهری بدون جمهوریت هم می‌شود مثل دولت خود خوانده سوریه جدید و بعضی از کشورهای اسلامی اطراف؛ لذا باید شبانه روز مجاهدت کرد، شبانه روز در کنار مردم بود ولو بودجه دولت و مسئولین کم باشد اما اخلاق که دارند با اخلاق خوب و کلام خوب در تلاش باشند که مشکلات یکی بعد از دیگری حل شود.

پهلوزاده یاد آور شد: تنگستان نیازمند به چند طرح بزرگ اقتصادی است که سال‌ها عقب ماندگی را جبران کند و نکته مهم در کمک به دولت باید بدانیم که کمک به نظام است و موفقیت این دولت موفقیت نظام جمهوری اسلامی است.

امام جمعه اهرم با گرامیداشت روز صنعت دفاعی گفت: هیچ کسی و هیچ جامعه‌ای زره و سپر دفاعی خود را در میدان جنگ به زمین نمی‌گذارد و هر کسی و هر جریانی این فکر را و این برنامه را بخواهد اجرا کند قطعاً دانسته یا ندانسته در خدمت دشمن کار کرده و قطعاً عواقب این تفکر بسیار سخت و بنیان کن خواهد بود و ما قاطعانه از صنعت دفاعی کشور حمایت می‌کنیم و ارتقا این صنعت از نان شب هم واجب تر است.

وی ادامه داد: می‌بینید کشورهای مختلفی که برای باج دادن و دادن بخشی از سرزمین خود باید بلند شود برود در کاخ سیاه و در مقابل کفتار زرد بنشیند و مثل نوکر حلقه به گوش فقط بگوید چشم و برگردد تا حیاتش باقی باشد.

پهلوزاده بیان کرد: در انقلاب اسلامی به برکت تفکر مقاومت و توانایی جوانان و دانشمندانِ این مملکت در اوج عزت و اقتدار هستیم و این عزت و اقتدار را با خون صدها هزار شهید به دست آمده و با حرف دشمنان و منافقین کوتاه نخواهیم آمد و این توانمندی را حفظ می‌کنیم و برای ضربه نهایی و نابودی کاملِ نظام کفر آماده ایم.

امام جمعه افزود: اول شهریور به مناسبت بزرگداشت بوعلی سینا پزشک مسلمان و نابغه بشری در علوم مختلف که به روز پزشک نامگذاری شده گرامی می‌داریم و به همه اطباء تبریک عرض می‌کنیم.

وی با تسلیت سالروز شهادت خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و شهادت سبط اکبرش امام مجتبی گفت: محبت و اخلاق پیغمبر نسبت به امتش بی نظیر بود چرا که «لعلی خلق عظیم» بود.

پهلوزاده تصریح کرد: آن چیزی که ما نیازمندش هستیم. ما هم در این وانفسای آخرالزمانی جز با تمسک به ثقلین؛ قرآن و اهل بیت راه دیگری وجود ندارد و وحدت و همدلی حول ثقلین اکسیر اعظم پیروزی است.