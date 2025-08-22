به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندر دیر ضمن تسلیت سالروز رحلت جانسوز پیامبر اعظم (ص) و شهادت مظلومانه امام حسن مجتبی (ع)، با اشاره به اصول بنیادین و جاودانی پیامبر گرامی اسلام و ائمه اطهار (ع) در طول حیات خود اظهار داشت: این اصول نقشه راهی جامع برای سعادت دنیوی و اخروی جامعه اسلامی است که باید در تمام شئون زندگی سرلوحه خود قرار دهیم.

امام جمعه دیر با اشاره به اینکه این اصول، ستون‌های محکم بنای اسلام ناب محمدی هستند، نخستین و اساسی‌ترین اصل را خداباوری و توحید برشمرد که ریشه و اساس تمامی اعتقادات و اعمال نیک است و افزود: معنویت، تقوا و باور به معاد از دیگر پایه‌های ایمانی هستند که مؤمنان را به سوی زندگی پربار و هدفمند رهنمون می‌شوند.

وی در ادامه به ابعاد اجتماعی و اخلاقی این اصول پرداخت و عدالت‌ورزی را از مهم‌ترین شاخصه‌های حکومت اسلامی و رفتار فردی مؤمنان دانست.

امام جمعه دیر همچنین بر ایمان و باور به هدف، قاطعیت در اجرای حدود الهی که در آن هیچ‌گونه سازشی جایز نیست، و صبر و استقامت در مسیر حق تأکید کرد.

وی با بیان اینکه پیامبر اکرم (ص) و اهل بیت (ع) همواره بر روابط حسنه اجتماعی تأکید داشتند، به اصول مواسات و همدلی، تعاون و همکاری، همدردی و فریادرسی اشاره کرد و گفت: مسئولیت همگانی لازمه یک جامعه پویا و پیشرو است.

حسینی همچنین اصل قدرت در همه عرصه‌ها را برای حفظ اقتدار و عزت جامعه اسلامی حیاتی دانست و بیان داشت: علم و دانش و تربیت از دیگر اصول زندگی پیامبر اسلام و ائمه اطهار بود.

امام جمعه دیر به اصول جهادی و مبارزاتی اشاره کرد و جهاد در همه عرصه‌ها، اصل مقابله به مثل در برابر دشمنان، حکمت در تصمیم‌گیری‌ها، رحمت و مهرورزی نسبت به مؤمنان و مدارا را از صفات بارز پیامبر (ص) و ائمه (ع) برشمرد.

وی با تأکید بر اهمیت حفظ مرزها، مرزبندی با دشمن را یک اصل ضروری در سیاست خارجی و روابط بین‌الملل دانست و ادامه داد: سبک زندگی اهل بیت (ع)، ساده‌زیستی و خدمت‌رسانی به جامعه بود که مسئولان و آحاد مردم باید از آن الگو بگیرند.

امام جمعه دیر به اصل شایسته‌گزینی، مردم‌سالاری، تجلیل از ایثارگران و خانواده شهدا، و انصاف اشاره کرد و ابراز داشت: ایمان به وعده‌های الهی و مشورت با مردم نیز از دیگر اصول مهم در جامعه اسلامی است.

وی اطاعت از رهبری و ولایت را رمز سعادت دنیا و آخرت جامعه اسلامی دانست و گفت: اصول تفکر، عدم جدایی دین از سیاست، به هم پیوستگی دنیا و آخرت، عدم جدایی ایمان از عمل، قداست وسیله و هدف، قداست تشکیل خانواده، تاکید بر فرزندآوری و تکثیر نسل، محبت به خانواده از دیگر اصول پیامبر اسلام و ائمه بود.

خطیب نمازجمعه بندر دیر ادامه داد: شکر نعمت الهی، تبشیر در کنار انذار، رأفت و رحمت نسبت به مؤمنین و شدت نسبت به منافقین و کفار از دیگر اصول راهبردی در جامعه اسلامی است.

امام جمعه دیر همچنین بر بصیرت و آگاهی، نظارت همگانی و امر به معروف و نهی از منکر، نصیحت و خیرخواهی، توبه و اخلاق به عنوان مؤلفه‌های کلیدی یک جامعه اسلامی سالم تأکید کرد.

حسینی با اشاره به سیره عملی پیامبر اکرم (ص)، تأکید کرد: آن حضرت در مسئله اجرای حدود الهی و احکام شرع، با هیچ‌کس مماشات و سازش نمی‌کردند که این قاطعیت نمونه‌ای بارز از اقتدار و صلابت دین مبین اسلام است.

امام جمعه دیر با بیان اینکه امروز فریاد استغاثه مردم مظلوم غزه به آسمان بلند است، خواستار توجه جامعه جهانی و جهان اسلام به وضعیت اسفبار مردم این منطقه شد.

وی با تأکید بر اینکه هیچ‌کس نباید در جامعه اسلامی مسئولیت گریز باشد، گفت: همه افراد در قبال مسائل جامعه باید احساس مسئولیت کرده و در حل مشکلات مشارکت فعال داشته باشند.

حسینی با انتقاد از برخی رویکردها، اظهار داشت: امروز بعضی‌ها به جای عزت‌طلبی، دلشان می‌خواهد جامعه اسلامی مقابل آمریکا و رژیم صهیونیستی ذلیل شود در حالی که باید عزت خود را حفظ کنیم.

خطیب جمعه دیر با بیان اینکه دشمنی دشمنان با ایران قوی است، خاطرنشان کرد: رزمایش‌های اخیر مایه سربلندی کشور است. همچنین در جنگ ۱۲ روزه ایران قدرت خود را به خوبی نشان داده است.

حسینی با رد دیدگاهی که اسلام را صرفاً رحمانی می‌داند، تصریح کرد: پیامبر رحمت آنجایی که نیاز بود با قاطعیت برخورد می‌کرد و حدود الهی را اجرا می‌کردند، برخلاف دیدگاه کسانی که فقط اسلام را رحمانی می‌دانند. بنابراین باید دو بعد رحمت و قاطعیت را در سیره پیامبر اکرم (ص) مد نظر قرار داد.

وی با بیان اینکه برخی‌ها با دشمن مرزبندی ندارند و با سران فتنه‌گر رفیق هستند که جای تأسف است، تاکید کرد: باید هوشیاری و مرزبندی صریح با دشمنان اسلام و انقلاب داشته باشیم.

حسینی با اشاره به اصولی که هرگز در زندگی اهل بیت (ع) وجود نداشت، بیان کرد: التماس از دشمن، ظلم‌پذیری و تجاوز و تعدی به دیگران در زندگی اهلبیت وجود نداشت.

وی با گرامیداشت روز جهانی مساجد و محکومیت اقدامات هتاکانه رژیم صهیونیستی نسبت به مقدسات، گفت: طبق فرمایش مقام معظم رهبری روز جهانی مسجد، روز مبارزه با رژیم صهیونیستی است.

امام جمعه دیر با اشاره به لزوم توجه بیشتر به جایگاه و نقش مساجد در جامعه، اظهار داشت: ۵۶ سال از هتک حرمت به قبله اول مسلمین می‌گذرد، اما همچنان این قبله در معرض خطر است و صهیونیست‌ها به دنبال یهودی‌سازی قدس شریف هستند که امت اسلامی باید قاطعانه جلوی این توطئه را بگیرد.

وی مساجد را نه تنها کانون نیایش و عبادت، بلکه سنگرهای مهم تربیت نیرو، بصیرت‌افزایی و مبارزه با دشمنان اسلام، پناهگاه مؤمنین، مراکز دادخواهی و وحدت و همچنین پایگاه تزریق نیروی معنوی و آرامش عمومی خواند و بر لزوم سازماندهی نیروهای مردمی برای خدمات‌رسانی محلی تأکید کرد.

حسینی از خادمان، کارکنان، هیأت امنا، ائمه جماعات و جوانان خواست تا با برنامه‌ریزی درست و جذاب کردن برنامه‌های مسجد، نسل نو را جذب این خانه‌های خدا کنند و گفت: مسئولان نیز این سنگرهای فرهنگی را بیش از پیش تقویت کنند.

وی همچنین از تشکیل قرارگاه‌های شهرستانی مساجد خبر داد و ابراز امیدواری کرد که قدم‌های بلندی در این راستا برداشته شود.

امام جمعه دیر در ادامه، از آغاز چهارمین پویش ایران همدل در راستای کمک به مردم مظلوم غزه خبر داد و بیان داشت: رژیم صهیونیستی با حمایت استکبار جهانی و برخی حکام وابسته کشورهای اسلامی، نسل‌کشی مردم غزه را با بمب و قحطی ادامه می‌دهد و وظیفه ما در قبال این مظلومان، کمک‌رسانی است.

وی با یادآوری اینکه کمک به غزه از سوی رهبری واجب دانسته شده است، اعلام کرد: این پویش به مدت چهار هفته ادامه خواهد داشت و کمک‌ها با نظارت دفاتر ائمه جمعه، توسط هلال احمر، کمیته امداد و پایگاه‌های مقاومت جمع‌آوری می‌شود.

امام جمعه دیر همچنین به بیانیه اخیر برخی از اطلاح طلبان اشاره کرد و گفت: اگر امروز عده‌ای اعلامیه صادر می‌کنند و خواهان تسلیم ملت ایران و نظام اسلامی در مقابل دشمن هستند و خواستار مذاکره مستقیم و جامع با آمریکا می‌شوند، این سابقه تاریخی دارد.

وی با بیان اینکه وضعیت امروز کشور ما مانند شرایط زمان امام حسن (ع) نیست گفت: امروز نظام اسلامی در کمال اقتدار است و ملت یکپارچه پشت سر رهبر معظم انقلاب قرار دارند و این ملت فریب این اصلاح طلبان آمریکایی را نخواهد خورد.

حسینی با بیان اینکه چرا عده‌ای از کودتای ۲۸ مرداد و سرنگونی دولت مصدق توسط آمریکایی‌ها درس عبرت نمی‌گیرند، عنوان کرد: عده‌ای دنبال این هستند که ما را به زمان شاه و دوران ذلت و اسارت برگردانند.

خطیب نمازجمعه دیر با بیان اینکه دشمن تنها زبان زور را می‌فهمد، اظهار داشت: مگر چند سال قبل در دولت روحانی با آمریکا مذاکره نکردیم، مگر چند دور با آمریکایی‌ها مذاکره غیرمستقیم نکردیم. در حال مذاکره بودیم که دشمن حمله کرد. نمی‌دانم چرا عده‌ای از گذشته عبرت نمی‌گیرند.

حسینی، مذاکره مستقیم و جامع را به معنای واگذاری مسئله هسته‌ای، تعطیل کردن اورانیوم، دادن موشکی و عدم حمایت از حزب‌الله و ملت‌های مظلوم دانست دانست و آن را ذلت خواند.

امام جمعه دیر، با اشاره به نقش سپاه در دوران دفاع مقدس و مقابله با تهدیدات، تصریح کرد: موشک‌های سپاه در جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی و آمریکا را به عقب نشینی واداشت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی طبق قانون، هر جا انقلاب به مخاطره افتاد، حاضر است.

حسینی با بیان اینکه اگر سپاه نبود چه کسی فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه از طریق برگزاری یادواره شهدا تقویت می‌کرد، افزود: سپاه در عرصه‌های مختلف به ویژه در عرصه جنگ نرم فرهنگی و همچنین اقتصادی همواره در میدان بوده است.

وی همچنین به مناسبت روز صنعت دفاعی، از تولید موشک‌ها توسط وزارت دفاع و برگزاری رزمایش‌های اقتدار ۱۴۰۴ خبر داد و افزود: اگر دشمن غلطی کنند این موشک‌های جدید روانه حیفا و تل‌آویو خواهد شد و درس فراموش نشدنی به آنها خواهیم داد.

حسینی با بیان اینکه دشمن جز زبان زور چیزی نمی‌فهمد و با خواهش و التماس و قطعنامه سازمان ملل کسی به داد ما نخواهد رسید.

امام جمعه دیر، هفته دولت را تبریک گفت و از تلاش‌های دولتمردان استان و شهرستان تقدیر کرد و عنوان کرد: دولتمردان از شهیدان باهنر و رجایی الگو بگیرند و در هفته دولت خدمات نظام و مسئولین را برای مردم بازگو کنند.

وی در پایان یاد زنده یاد استاد محمود فرشچیان را گرامی داشت.