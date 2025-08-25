محکومیت شدید جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بیمارستان ناصر در غزه 

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه جنایت شنیع صبح امروز رژیم صهیونیستی در بمباران مجتمع پزشکی ناصر در شهر خانیونس، که تنها بیمارستان فعال در جنوب غزه بود، را به شدت محکوم کرد.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به شهادت دستکم ۲۰ نفر از بیماران و کادر درمان و همچنین ۵ خبرنگار در جریان این بمباران سبعانه، آن را جنایت جنگی وحشیانهای توصیف کرد که توسط رژیم صهیونیستی در راستای طرح نسلکشی فلسطینیان و با نیت امحای فلسطین بهعنوان یک ملت و هویت طراحی و اجرا میشود.
سخنگوی وزارت امور خارجه ادامه بیعملی مجامع جهانی و مدعی حقوق بشر در قبال نقضهای فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در غزه و کرانه باختری را شرمآور خواند و با تاکید بر مسئولیت قانونی و اخلاقی همه دولتها برای توقف نسلکشی و مجازات جنایتکاران نازیست و نژادپرست صهیونیستی، تصریح کرد حامیان تسلیحاتی و سیاسی رژیم اشغالگر، بهویژه آمریکا، بهعنوان همدستان و شرکای جنایات شنیع ارتکابی علیه مردم فلسطین باید در برابر جامعه جهانی پاسخگو باشند.
