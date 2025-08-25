  1. بین الملل
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۳۷

۷۵ درصد ساکنان سرزمین‌های اشغالی خواستار توقف جنگ غزه هستند

نتایج یک نظرسنجی در سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد که اکثریت ساکنان سرزمین‌های اشغالی خواستار توقف جنگ غزه هستند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره قطر، براساس تازه‌ترین نظرسنجی که تارنمای اسرائیلی «واللا» انجام داده است، نزدیک به ۷۴ درصد از جامعه صهیونیستی با توقف جنگ و توافق با حماس برای بازگرداندن اسیران اسرائیلی موافقند.

همچنین براساس این نظرسنجی، ۷۵ درصد از نظامیان و نیروهای ذخیره ارتش رژیم صهیونیستی از تبادل اسرا و بازگشت اسیران اسرائیلی در ازای پایان جنگ حمایت کرده‌اند.

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد حدود ۵۵ درصد از هواداران حزب «لیکود» به عنوان حزب حاکم در اسرائیل نیز خواستار توقف جنگ در قالب توافقی برای آزادی اسیران هستند.

همچنین ۶۴ درصد از اسرائیلی‌ها معتقدند جنگ جاری برآمده از انگیزه‌های سیاسی داخلی رژیم اسرائیل است.

در همین حال، ۴۰ درصد از نظامیان و نیروهای ذخیره ارتش صهیونیستی نیز اعلام کرده‌اند که انگیزه خود را برای ادامه نبرد از دست داده‌اند.

موافقت ساکنان سرزمین‌های اشغالی با آتش بس درحالی است که نتانیاهو به همراه کابینه تندرواش در اجرای هرگونه توافق آتش بس و توقف جنگ مانع تراشی می‌کنند.

