به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار شهرستان عسلویه عصر دوشنبه در این آئین‌ها اظهار کرد: با افتتاح این پروژه‌های عمرانی-خدماتی گامی مهم در ارتقا زیرساخت‌ها و رفاه اجتماعی مردم خواهد بود.

اسکندر پاسالار افزود: این پروژه‌ها ثمره همدلی و همکاری مسئولان، دهیاران و شوراهای اسلامی و همراهی مردم است.

وی با اشاره به سیاست‌های دولت چهاردهم بیان کرد: این اقدامات در راستای سیاست‌های دولت خدمت‌محور وفاق با هدف رفع محرومیت‌ها و ارتقا کیفیت زندگی مردم صورت گرفته است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور و رئیس دولت چهاردهم شفافیت و صداقت را سرلوحه کار خود قرار داده و ما مدیران شهرستان هم با تاسی از این مشی رئیس جمهور این سیاست را محور برنامه خود و ارتباط با مردم در شهرستان قرار داده‌ایم.