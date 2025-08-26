محمدعلی کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این پروژهها با اعتباری بالغ بر ۱۵۳ میلیارد ریال در راستای حفاظت از منابع طبیعی، کنترل سیلاب و احیای مراتع استان اجرا شدند.
وی افزود: این پروژهها شامل عملیات آبخیزداری، آبخوانداری، حفاظت و احیای مراتع است که نقش بسزایی در پیشگیری از سیل، حفاظت از جنگلها و مراتع و تقویت منابع آبی استان ایفا میکنند.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان خاطرنشان کرد: این طرحها در شهرستانهای اردستان، بویین و میاندشت، تیران و کرون، سمیرم، خور و بیابانک و نائین به اجرا درآمده و آماده بهرهبرداری است.
عملیات اجرایی ۵ طرح آبخیزداری در سمیرم آغاز شد
کاظمی همچنین به جزئیات پروژههای آبخیزداری اجرا شده در شهرستان سمیرم اشاره کرد و گفت: حوزه شهری سمیرم با مساحتی بالغ بر ۱۵ هزار و ۵۰۰ هکتار، تاکنون شاهد اجرای ۲ بند خاکی، ۱۹ سازه سنگی و ملاتی برای کنترل سیلاب و همچنین دیوارهای ساحلی بوده است.
وی ادامه داد: علاوه بر این در سالهای گذشته ۱۹۰ هکتار عملیات بیولوژیک شامل کاشت بادام دیم در این منطقه انجام شده است.
مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان اصفهان اظهار کرد: در سال جاری، با تخصیص اعتبارات ملی و استانی، قراردادی به ارزش ۱۰ میلیارد تومان برای اجرای پروژههای آبخیزداری در سمیرم منعقد شده است.
کاظمی اضافه کرد: این قرارداد شامل ساخت پنج سازه سنگی و ملاتی با حجم ۲ هزار و ۸۰۰ مترمکعب است که هفته گذشته در حضور مردم و مسئولان شهرستان سمیرم به مناسبت هفته دولت کلنگزنی شد.
وی هدف از اجرای این پروژهها را مهار سیلابهای مخرب، تغذیه سفرههای آب زیرزمینی، تقویت آبخوانهای پاییندست و افزایش دبی آب چاهها و چشمههای منطقه عنوان کرد و گفت: این اقدامات نهتنها به حفاظت از منابع طبیعی کمک میکند بلکه در بهبود شرایط زیستمحیطی و معیشتی جوامع محلی نیز تأثیرگذار خواهد بود.
