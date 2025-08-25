  1. استانها
  2. اصفهان
۳ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۵۶

همزمان با هفته دولت؛

۱۵۰ کلاس درس به فضای آموزشی استان اصفهان افزوده می‌شود

اصفهان- مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان گفت: ۲۸ پروژه آموزشی در قالب ۱۵۰ کلاس درس همزمان با هفته دولت افتتاح می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نظریان با اشاره به تلاش‌های شبانه‌روزی فرهنگیان در راستای آماده‌سازی مدارس برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: پروژه مهر فرصتی ارزشمند است که همه ظرفیت‌های اداری، آموزشی و مردمی را برای آماده‌سازی مدارس در بخش‌های مختلف از جمله فضای آموزشی، نیروی انسانی و تجهیزات به کار می‌گیرد.

وی با قدردانی از زحمات مدیران مدارس و فرهنگیان استان در اجرای این طرح افزود: در هفته دولت ۲۸ پروژه آموزشی در قالب ۱۵۰ کلاس درس به فضاهای آموزشی استان افزوده خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین طی هفته گذشته با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش‌وپرورش، ۱۵ پروژه ورزشی شامل احداث چمن مصنوعی، نوسازی کف‌پوش سالن‌های ورزشی و ساخت کلاس‌های تربیت‌بدنی در هفت منطقه استان افتتاح شده است.

بهسازی و شاداب‌سازی ۵ هزار کلاس درس در حال اجراست

نظریان ادامه داد: در قالب طرح «شهید عجمیان» با همکاری گروه‌های جهادی و مشارکت مردمی، عملیات بهسازی و شاداب‌سازی بیش از پنج هزار کلاس درس در حال اجراست و تاکنون یک‌هزار کلاس درس آماده‌سازی شده است؛ این حرکت جهادی نقش مهمی در ارتقای کیفیت محیط آموزشی و افزایش نشاط دانش‌آموزان دارد.

وی همچنین از اجرای برنامه‌های فرهنگی و ورزشی ویژه هفته دولت خبر داد و گفت: در قالب طرح میدان پویا، «همایش پیاده‌روی خانوادگی» روز جمعه هفتم شهریورماه ساعت ۶ صبح در پارک ناژوان برگزار خواهد شد؛ این برنامه با هدف توسعه ورزش همگانی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، تحکیم روابط خانوادگی و تغییر سبک زندگی دانش‌آموزان به فعالیت‌های پویا برگزار می‌شود؛ از خانواده‌ها و دانش‌آموزان دعوت می‌کنیم در این برنامه حضور گسترده داشته باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان بر لزوم توجه بیشتر مدیران مدارس به توسعه و استفاده بهینه از فضاهای ورزشی تأکید و خاطرنشان کرد: زنگ ورزش یکی از مهم‌ترین ساعات آموزشی برای دانش‌آموزان است و انتظار می‌رود مدارس در سال تحصیلی جدید تدابیر جدی‌تری برای ارتقای کیفیت آن بیندیشند.

