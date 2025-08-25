به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا نظریان با اشاره به تلاشهای شبانهروزی فرهنگیان در راستای آمادهسازی مدارس برای سال تحصیلی جدید اظهار کرد: پروژه مهر فرصتی ارزشمند است که همه ظرفیتهای اداری، آموزشی و مردمی را برای آمادهسازی مدارس در بخشهای مختلف از جمله فضای آموزشی، نیروی انسانی و تجهیزات به کار میگیرد.
وی با قدردانی از زحمات مدیران مدارس و فرهنگیان استان در اجرای این طرح افزود: در هفته دولت ۲۸ پروژه آموزشی در قالب ۱۵۰ کلاس درس به فضاهای آموزشی استان افزوده خواهد شد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان خاطرنشان کرد: همچنین طی هفته گذشته با حضور معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزشوپرورش، ۱۵ پروژه ورزشی شامل احداث چمن مصنوعی، نوسازی کفپوش سالنهای ورزشی و ساخت کلاسهای تربیتبدنی در هفت منطقه استان افتتاح شده است.
بهسازی و شادابسازی ۵ هزار کلاس درس در حال اجراست
نظریان ادامه داد: در قالب طرح «شهید عجمیان» با همکاری گروههای جهادی و مشارکت مردمی، عملیات بهسازی و شادابسازی بیش از پنج هزار کلاس درس در حال اجراست و تاکنون یکهزار کلاس درس آمادهسازی شده است؛ این حرکت جهادی نقش مهمی در ارتقای کیفیت محیط آموزشی و افزایش نشاط دانشآموزان دارد.
وی همچنین از اجرای برنامههای فرهنگی و ورزشی ویژه هفته دولت خبر داد و گفت: در قالب طرح میدان پویا، «همایش پیادهروی خانوادگی» روز جمعه هفتم شهریورماه ساعت ۶ صبح در پارک ناژوان برگزار خواهد شد؛ این برنامه با هدف توسعه ورزش همگانی، ایجاد شور و نشاط اجتماعی، تحکیم روابط خانوادگی و تغییر سبک زندگی دانشآموزان به فعالیتهای پویا برگزار میشود؛ از خانوادهها و دانشآموزان دعوت میکنیم در این برنامه حضور گسترده داشته باشند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اصفهان بر لزوم توجه بیشتر مدیران مدارس به توسعه و استفاده بهینه از فضاهای ورزشی تأکید و خاطرنشان کرد: زنگ ورزش یکی از مهمترین ساعات آموزشی برای دانشآموزان است و انتظار میرود مدارس در سال تحصیلی جدید تدابیر جدیتری برای ارتقای کیفیت آن بیندیشند.
