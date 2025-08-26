مسجد محور همبستگی و همفکری برای تحقق اقتصاد مقاومتی

به گزارش خبرنگار مهر، علی امینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران به مناسبت هفته جهانی مسجد اظهار داشت: مسجد در جامعه اسلامی تنها محل عبادت نیست، بلکه به تعبیر صدر اسلام، مرکز اداره امور مردم باید باشد.
فرماندار زیرکوه در ادامه گفت: مسجد امروز هم میتواند محور همبستگی و همفکری برای تحقق اقتصاد مقاومتی باشد.
وی افزود: مساجد با شبکهای گسترده در محلات و روستاها، امکان شناسایی نیازها، هدایت ظرفیتهای مردمی و ترویج الگوی مصرف صحیح را دارند و میتوانند حلقه وصل مردم و نهادهای حمایتی باشند.
امینی در خصوص نقش مساجد در ایجاد امید، روحیه کار و تولید ملی عنوان کرد: امید، سرمایه نامریی هر حرکت اقتصادی است و مساجد با ارتباط نزدیک با مردم و اعتماد شکلگرفته میان امام جماعت و اهالی، میتوانند روحیه تلاش، قناعت و تولید را ترویج کنند.
فرماندار زیرکوه ادامه داد: برگزاری نشستهای انگیزشی، معرفی کارآفرینان موفق محلی و استفاده از تریبون نماز جماعت برای بیان داستانهای الهامبخش، نمونههایی از این ظرفیتهاست.
وی بر لزوم تبیین نقش فرهنگی، اقتصادی مساجد تاکید کرد و افزود: این هفته فرصتی است تا تصویر جامعتری از مسجد در ذهن مردم و مدیران شکل بگیرد و میتوان با برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اقتصادی مساجد، نشست تخصصی با فعالان اقتصادی متکی بر مسجد و بازنمایی تجربههای موفق، نشان داد که مسجد هم در فرهنگسازی و هم در توانمندسازی اقتصادی نقش اساسی دارد.
امینی با اشاره به اینکه مسجد محل تجمع روزانه اهالی محله است، ادامه داد: این ارتباط نزدیک، شناخت دقیقی از جوانان، مهارتها و دغدغههایشان به دست میدهد و با ایجاد کارگروههای مشاوره شغلی در مسجد، دعوت از مربیان فنیوحرفهای و معرفی جوانان مستعد به مراکز حمایتی، مسجد میتواند نقش پلی حمایتی و معرفیکننده ایفا کند.
فرماندار زیرکوه عنوان داشت: در برخی روستاهای خراسان جنوبی، مساجد با ابتکار هیئت امناء و همکاری بسیج، زمینه فروش محصولات خانگی و تولیدات صنایعدستی را در ایام نماز جمعه یا اعیاد فراهم کردهاند. این رویکرد علاوه بر ایجاد درآمد، باعث ارتقای حس تعلق و حمایت اجتماعی میان اهالی شده است.
وی با اشاره به نقش ائمه جماعت در هدایت و معرفی فرصتهای شغلی گفت: ائمه جماعت بهواسطه ارتباط مستمر و اعتماد مردم، بهترین واسطه برای معرفی فرصتهای شغلی هستند.
امینی در پایان اظهار کرد: آنها میتوانند نیازمندیهای بازار کار را از طریق منابر اطلاعرسانی کنند، جوانان را به مهارتآموزی تشویق کنند و حتی با برقراری ارتباط با کارآفرینان و کارگاههای محلی، مسیر بهکارگیری نیروهای بومی را هموار سازند.
