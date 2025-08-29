صعود نمایندگان تنیس روی میز ایران به جدول ٣٢ نفره فیدر چک

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان مرحله نخست جدول اصلی مسابقات تنیس روی میز فیدر چک، نیما عالمیان در دیدار با «جاکوب کائوکی» از چک ٣ بر صفر پیروز شد و به مرحله یک شانزدهم راه یافت، او در این مرحله با «فین لو»‌ دیدار می کند.

نوشاد عالمیان با پیروزی ٣ بر یک‌ مقابل «هیرومو کوبایاشی» از ژاپن به مرحله یک شانزدهم راه یافت. «پینتو» از ایتالیا حریف نوشاد عالمیان در این مرحله است.

بنیامین فرجی هم‌با کسب برتری ٣ بر یک‌ برابر «پاول سیروسک» حریف «دیمیتری لواجاک» از صربستان در جدول ۳۲ نفره شد.

امیرمهدی کشاورزی هم مقابل «آلن»‌از قزاقستان ۳ بر یک پیروز شد، او در جدول ۳۲ نفره با حریفی از اسپانیا دیدار خواهد کرد.

محمد جواد سهرابی پس از صعود از مرحله گروهی در نخستین دیدار جدول حذفی با موراموتسو از ژاپن مسابقه خواهد داد.

در جریان رقابت های تنیس روی میز فیدر چک، تیم دو نفره نیما و نوشاد عالمیان با تیم دو نفره اسلواکی دیدار خواهند کرد.