برگزاری صدمین سالگرد ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در تخت جمشید

به گزارش خبرگزاری مهر، در نشست بین سیدرضا صالحی‌امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و حسینعلی امیری استاندار فارس، برگزاری صدمین سالگرد تأسیس ارکستر فیلارمونیک ارمنستان با میزبانی ایران و در محوطه جهانی تخت‌جمشید مورد گفت‌وگو و هماهنگی قرار گرفت؛ رویدادی کم‌نظیر که نماد همگرایی فرهنگی و پیام‌آور صلح و دوستی میان ملت‌های ایران و ارمنستان خواهد بود.

توافق اجرای این کنسرت در پی سفر اخیر سفیر ارمنستان به استان فارس و دیدار او با استاندار فارس حاصل شد؛ دیداری که زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های فرهنگی و برگزاری این رویداد مهم شد.

در این نشست که در دفتر وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی برگزار شد، آخرین هماهنگی‌ها برای برگزاری صدمین سالگرد ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در شیراز و تخت‌جمشید انجام گرفت.

بر اساس این تصمیم، روز ۱۵ شهریورماه محوطه جهانی تخت‌جمشید میزبان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی سال‌های اخیر خواهد بود.

وزیر میراث‌فرهنگی در این جلسه با تأکید بر جایگاه هنر در توسعه روابط بین‌المللی اظهار داشت: موسیقی زبان مشترک ملت‌هاست و برگزاری این رویداد در کنار شکوه تخت‌جمشید، جلوه‌ای ماندگار از دیپلماسی فرهنگی ایران را به نمایش خواهد گذاشت. این برنامه نمادی از پیوندهای تاریخی و فرهنگی میان دو ملت کهن ایران و ارمنستان است و تصویری که از آن به جهان مخابره می‌شود، پیام‌آور صلح، دوستی و همگرایی خواهد بود.

استاندار فارس نیز با اشاره به ظرفیت‌های تاریخی و فرهنگی استان گفت: شیراز و تخت‌جمشید از دیرباز جایگاه تمدن و فرهنگ ایران بوده‌اند. میزبانی از ارکستر فیلارمونیک ارمنستان در صدمین سالگرد تأسیس آن، فرصتی مغتنم برای معرفی بیش از پیش میراث‌فرهنگی و توانمندی‌های گردشگری ایران در سطح جهانی است.

در ادامه این نشست، دو طرف بر ضرورت آمادگی کامل استان فارس و حمایت همه‌جانبه دستگاه‌های ملی و استانی تأکید کردند.

همچنین مقرر شد این رویداد با همکاری مشترک وزارت میراث‌فرهنگی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و نهادهای محلی برگزار شود.

ارکستر فیلارمونیک ارمنستان، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین ارکسترهای منطقه است که در طول یک قرن فعالیت، نقش مهمی در تبادل فرهنگی ایفا کرده است.