به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز سه شنبه به مناسبت سومین روز گرامیداشت هفته دولت و با حضور رضا دارابی معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری ایلام کارگاه بسته بندی گوشت قرمز و طیور با ظرفیت ۱۵۰۰ تن در شهرک صنعتی ششدار در شهرستان چوار به بهره برداری رسید.

دارابی ضمن تبریک هفته دولت خاطرنشان کرد: راه اندازی کشتارگاه صنعتی و ظرفیت سه هزار تنی سردخانه‌های مهران برای صادرات گوشت بسته بندی بستر مناسبی ایجاد کرده است و امیدواریم ظرفیت بسیار بالای استان در تولید گوشت قرمز و طیور به سمت ارزش افزوده بیشتر و فرآوری محصولات حرکت کند.