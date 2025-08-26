حدادعادل: موسی اسوار چهره درخشان زبان و ادبیات عرب بود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهنگستان زبان و ادب فارسی به مناسبت درگذشت استاد موسی اسوار _مدیر گروه ادبیات تطبیقی این فرهنگستان_ پیام تسلیتی منتشر کرد، که متن آن در ادامه می‌آید:

بسمه تعالی

درگذشت استاد ارجمند آقای موسی اسوار، عضو پیوسته و مدیر گروه ادبیات تطبیقی فرهنگستان زبان و ادب فارسی موجب تأسف عمیق استادان و پژوهشگران و کارکنان فرهنگستان و دوستداران و ارادتمندان ایشان شد.

استاد اسوار در عرصه زبان و ادبیات عرب در جامعه علمی کشور ما چهره‌ای درخشان بودند و با تلاش ده‌ها ساله خود آثار ارزشمندی به زبان فارسی در معرفی ادبیات قدیم و معاصر عربی به جامعه علمی و ادبی ایران پدید آوردند. علاوه‌بر این، او از ویراستاران برجسته کشور بود و با سابقه طولانی خدمت در صداوسیما نقش ارزنده و مؤثری در پاسداری از زبان فارسی در رسانه ملی ایفا کردند.

فرهنگستان زبان و ادب فارسی فقدان این ادیب دانشمند را که برای همگان شخصیتی قابل احترام داشت، به بازماندگان و آشنایان و عموم اهل ادب تسلیت می‌گوید و برای آن شادروان از درگاه خداوند کریم آموزش و آرامش مسئلت می‌کند.

غلامعلی حداد عادل.