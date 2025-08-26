  1. فرهنگ و ادب
  2. کتاب و ادبیات
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

پیام تسلیت معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد برای موسی اسوار

پیام تسلیت معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد برای موسی اسوار

محسن جوادی با صدور پیامی درگذشت زنده‌نام موسی اسوار، مترجم برجسته زبان عربی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن جوادی با صدور پیامی درگذشت زنده‌نام موسی اسوار، مترجم برجسته زبان عربی را تسلیت گفت. متن این پیام به شرح زیر است:

«با نهایت تأسف و تأثر، خبر درگذشت استاد موسی اسوار، مترجم برجسته زبان عربی و عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی، جامعه فرهنگی و ادبی کشور را در اندوهی عمیق فرو برد.

زندگی ادبی او با سرودن شعر عربی آغاز شد؛ اما در ادامه قلم توانمندش در عرصه ویراستاری جلوه‌ای دیگر یافت و آثاری ماندگار همچون ویراستاری نفیس «صحیفه سجادیه» را به یادگار گذاشت. در ادامه مسیر، او با ترجمه‌های دقیق، وفادار و در عین حال لطیف خود، دریچه‌ای تازه به جهان ادب عربی گشود و شاهکارهایی از چهره‌های بزرگی چون محمود درویش، نزار قبانی و جبران خلیل جبران را به زبان فارسی در دسترس اهل ادب قرار داد.

او در طول چند دهه فعالیت، ادبیات را سرنوشت خویش می‌دانست و از این همراهی و خدمت به فرهنگ، رضایت و خرسندی داشت؛ مسیری که تا واپسین روزهای زندگی با عزمی استوار پیمود.

بی‌گمان، فقدان او برای فرهنگ و ادب ایران ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر است و یاد و نامش با آثار ارزشمندی که از خود برجای گذاشته، در حافظه فرهنگی این سرزمین ماندگار خواهد ماند.

اینجانب ضمن عرض تسلیت به خانواده گرامی ایشان، اعضای محترم فرهنگستان زبان و ادب فارسی و همه اصحاب فرهنگ و اندیشه، از درگاه ایزد منان برای آن استاد فقید رحمت واسعه و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسألت دارد.

محسن جوادی

معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی»

کد خبر 6571307
طاهره تهرانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها