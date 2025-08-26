افتخارآفرینی خبرنگار مهر در جشنواره اشکواره حسینی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره اشکواره ملی فرهنگی و هنری حسینی با معرفی برترینها در شش بخش مختلف در دانشگاه شمال آمل به کار خود پایان داد.
این رویداد یکماهه با برگزاری نمایشگاه عکس، محافل شعر، نمایش خیابانی و داوری آثار، پذیرای بیش از ۶ هزار و ۷۰۰ اثر از هنرمندان شش کشور آسیایی و اروپایی بود.
در بخش گفتوگو، سمانه قلیپور خبرنگار خبرگزاری مهر با اثر خود درباره شهید مجید تجنجار از شهدای شاخص خطه شمال کشور، موفق به کسب رتبه دوم شد.
در آئین اختتامیه این جشنواره، سید محمد حسینی وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به جایگاه ماندگار فرهنگ عاشورا گفت: راهپیمایی میلیونی اربعین ثابت کرد که معارف حسینی محدود به جهان اسلام نیست، بلکه برای ملتهای آزاده جهان نیز الهامبخش و جذاب است.
وی با یادآوری نقش مکتب عاشورا در دوران دفاع مقدس افزود: رزمندگان ایرانی با الگوگیری از قیام امام حسین (ع) توانستند در برابر دشمنان ایستادگی کنند و امروز نیز مقاومت ملتهای مظلوم منطقه ادامه همان مسیر است.
ضرورت جریانسازی فرهنگی و هنری
حسینی با تأکید بر ضرورت جریانسازی فرهنگی و هنری تصریح کرد: اشکواره حسینی نمونهای موفق از رویدادهایی است که میتواند موجب تعمیق ارزشهای دینی و تقویت گفتمان عاشورا در جامعه شود.
ویقرآن کریم را بزرگترین جلوه هنری و ادبی اسلام دانست و یادآور شد ظرفیتهای فرهنگی در حوزه شعر و ادبیات بهترین ابزار برای رساندن پیام عاشورا به جهانیان است.
حسینی همچنین وضعیت امروز غزه را یادآور ظلم تاریخی کربلا عنوان کرد و گفت فرهنگ عاشورا برای آزادیخواهان جهان سرمایهای بیبدیل است که باید بیش از گذشته تبیین و گسترش یابد.
