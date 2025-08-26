به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی صبح سه شنبه در نشست درس اخلاق ویژه مدیران و شورای اداری شهرستان ساوه، ضمن تبریک هفته دولت به دولتمردان در سطوح کشوری، استانی و محلی اظهار کرد: مدیران شهرستان ساوه بدون تنش و با رویکردی اخلاقمحور و روحیهای جهادی در حال خدمت به مردم هستند و این آرامش مدیریتی، سرمایهای ارزشمند برای توسعه شهرستان محسوب میشود.
امام جمعه ساوه با گرامیداشت روز جهانی مسجد و هفته تکریم این پایگاه دینی ادامه داد: باید تلاش کنیم دیدارها، نشستها و تعاملات اجتماعی مسجدمحور باشد تا مساجد جایگاه اصیل خود را در جامعه باز یابند.
حجت الاسلام رحیمی همچنین با بیان روایتی از امام صادق (ع) تصریح کرد: امام صادق (ع) فرمودند همه کتابهای الهی در هشت نکته خلاصه میشود که این هشت نکته عصارهای از حکمت، خودشناسی و مسیر سعادت هستند.
وی بیان کرد: با ورود ملکالموت، تمام وابستگیهای دنیوی، چه حقیقی و چه خیالی، از میان میرود، دنیا وفادار نیست و تنها چیزی که باقی میماند عمل صالح و کار خیر است.
امام جمعه ساوه اضافه کرد: دومین نکته آن است که نباید به مقام، ثروت یا موقعیت فخر فروخت؛ ارزش واقعی در عقل، صداقت و زبان پاک است.
حجت الاسلام رحیمی با اشاره به سخنی از امیرالمؤمنین علی (ع) اظهار کرد: بنا بر فرمایشات حضرت علی (ع)، مردم در سه موقعیت تغییر میکنند، زمانی که به مقام میرسند، زمانی که به افراد بانفوذ وصل میشوند و زمانی که ثروتمند میگردند و چنانچه کسی در این شرایط اخلاق خود را حفظ کند، او صاحب عقل و صراط مستقیم است.
وی با تأکید بر لزوم محاسبه نفس گفت: همه ما باید خود را بهطور مستمر بسنجیم. اگر مقام و مسئولیت، اخلاق ما را تغییر دهد، در مسیر خطرناک سقوط قرار میگیریم.
امام جمعه ساوه در بخش دیگری از سخنانش گفت: بر اساس امام صادق (ع)، بهشت مشتاق کسانی است که برای رفع مشکلات مردم تلاش میکنند بنابراین مسئولان نباید اجازه دهند حل مشکلات مردم به تعویق بیفتد، بلکه باید با ارائه راهکار، مسیر را برای حل دغدغههای آنان هموار کنند.
رحیمی تأکید کرد: روز قیامت از آبروی مسئولان نیز در قبال مردم سوال خواهد شد، بنابراین خدمت بیمنت و رعایت اخلاقمداری باید سرلوحه رفتار و عملکرد همه مدیران باشد.
