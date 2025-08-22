به گزارش خبرنگارمهر، حجتالاسلام جعفر رحیمی در خطبههای این هفته نماز جمعه ساوه گفت: باید مراقب دشمن باشیم و استقلال سیاسی، اقتصادی و فرهنگی کشور را حفظ کنیم و با وعدهها و شعارهای فریبنده دشمنان گمراه نشویم.
امام جمعه ساوه با هشدار نسبت به بیانیه اخیر برخی جریانهای سیاسی افزود: این جریانها ملت را به سازش و تسلیم در برابر نظام سلطه توصیه میکنند و خواستههای آنان شامل تعلیق غنیسازی هستهای، پذیرش نظارت جاسوسان، عفو عمومی برای دشمنان داخلی و مذاکرات جامع با آمریکا است که این اقدامات، تهدیدی جدی برای منافع ملی و امنیت کشور محسوب میشود.
حجت الاسلام رحیمی تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب محور وحدت و حافظ انسجام ملی است و ملت ایران با بصیرت پای اسلام ناب ایستاده است و باید اذعان کرد هرگونه تضعیف رهبری و حمله به نهادهای انقلابی راه به جایی نخواهد برد.
وی با اشاره به رحلت پیامبر اعظم (ص) و آغاز عصر امامت امیرالمؤمنین (ع) اظهار کرد: ظهور سازمانیافته جریان نفاق، بروز شبهات و زمینهسازی جنگهای مذهبی، از مهمترین پیامدهای فقدان پیامبر اکرم (ص) بود.
امام جمعه ساوه، همچنین با بیان اهمیت مساجد بیان کرد: مسجد نهادی مردمی و مقدس با کارکردهای عبادی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی و مدیریتی است و اگر به نحو شایسته مدیریت شود، هزینههای مادی و معنوی جامعه کاهش مییابد.
حجت الاسلام رحیمی در بخش دیگری از سخنانش با استناد به سفارشهای حضرت امام حسن مجتبی (ع) در واپسین لحظات عمر شریفشان، بر اهمیت تقوا و آمادگی برای سفر آخرت تاکید کرد.
