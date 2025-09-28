مسیر تعالی جامعه در گرو استقامت و اقدام جهادی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا یارمحمدی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد راهبری تحقق قرارگاه محلههای اسلامی شهرستان محلات اظهار کرد: هدف از راهاندازی این قرارگاهها، ایجاد ساختار منسجم و مردمی در محلهها است تا بتوانیم با همکاری مردم، روحانیت، آموزش و پرورش و سایر نهادها، یک اجتماع کوچک و کارآمد در دل محلهها شکل دهیم و همان نقشآفرینیهای ارزشمند دهه پنجاه و شصت را زنده کنیم.
وی افزود: یکی از برنامههای اولویتدار در سال جاری، تقویت ارتباط میان مساجد و مدارس است که این ارتباط بهعنوان یک حلقه کلیدی میتواند نسل نوجوان و جوان را بیشتر با ارزشهای دینی و فرهنگی پیوند دهد و بستر مناسبی برای تربیت آیندهسازان کشور فراهم کند و تجربه نشان داده است که هرجا مسجد و مدرسه در کنار هم قرار گرفتهاند، نتایج ارزشمندی در حوزههای تربیتی، فرهنگی و اجتماعی حاصل شده است.
سرهنگ یارمحمدی ادامه داد: اکنون روحانیت، آموزش و پرورش و سایر دستگاههای اجرایی شهرستان همراهی مناسبی با این برنامه دارند و تجربههای موفقی نیز در دیگر استانها از جمله اصفهان و کاشان وجود دارد که میتواند الگویی ارزشمند برای ما باشد و در صورت اجرای صحیح، دستاوردهای مثبتی را برای محلات به همراه خواهد داشت.
فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات تصریح کرد: آنچه برای تحقق این اهداف نیاز است، همدلی و همیاری همه اقشار جامعه است و چنانچه مقرر باشد این اقدام فرهنگی و اجتماعی به نتیجه برسد، باید همه با یکدیگر «یا علی» بگوییم و دست در دست هم دهیم و سپاه نیز همانطور که در دیگر عرصهها در کنار مردم بوده، در این زمینه نیز آماده همکاری همهجانبه است.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید حسن نصرالله و شهدای مقاومت بیان کرد: سردار شهید سلیمانی بارها تأکید میکرد که باید با همه اقشار جامعه، از هر گروه و سلیقهای ارتباط گرفت و کار فرهنگی را آغاز کرد و ما باید بدانیم که مسیر دستیابی به جامعه مطلوب، از مسیر تعامل، صبر و اقدام جهادی میگذرد.
وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و اتحاد مردم گفت: ملت ایران بارها ثابت کردهاند که در لحظات حساس، یکدل و متحد میشوند و در برابر دشمنان ایستادگی میکنند و امروز نیز در شرایطی که دشمنان در جنگ ترکیبی و فرهنگی تلاش میکنند ارزشهای جامعه را هدف بگیرند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند کار فرهنگی عمیق بهویژه در موضوعاتی مانند عفاف و حجاب هستیم.
وی تصریح کرد: شهرستان محلات ظرفیت بالایی در زمینههای فرهنگی و اجتماعی دارد و اگر همه دستگاهها و مردم پای کار بیایند، میتوانیم گامهای بزرگی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی برداریم تا نتایج ماندگاری برای نسل امروز و آینده حاصل شود.
