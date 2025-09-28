  1. استانها
  2. مرکزی
۶ مهر ۱۴۰۴، ۲۲:۳۶

مسیر تعالی جامعه در گرو استقامت و اقدام جهادی است

مسیر تعالی جامعه در گرو استقامت و اقدام جهادی است

محلات- فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان محلات گفت: مسیر تعالی و موفقیت جامعه، صبر، استقامت و اقدام جهادی است که این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رضا یارمحمدی شامگاه یکشنبه در نشست ستاد راهبری تحقق قرارگاه محله‌های اسلامی شهرستان محلات اظهار کرد: هدف از راه‌اندازی این قرارگاه‌ها، ایجاد ساختار منسجم و مردمی در محله‌ها است تا بتوانیم با همکاری مردم، روحانیت، آموزش و پرورش و سایر نهادها، یک اجتماع کوچک و کارآمد در دل محله‌ها شکل دهیم و همان نقش‌آفرینی‌های ارزشمند دهه پنجاه و شصت را زنده کنیم.

وی افزود: یکی از برنامه‌های اولویت‌دار در سال جاری، تقویت ارتباط میان مساجد و مدارس است که این ارتباط به‌عنوان یک حلقه کلیدی می‌تواند نسل نوجوان و جوان را بیشتر با ارزش‌های دینی و فرهنگی پیوند دهد و بستر مناسبی برای تربیت آینده‌سازان کشور فراهم کند و تجربه نشان داده است که هرجا مسجد و مدرسه در کنار هم قرار گرفته‌اند، نتایج ارزشمندی در حوزه‌های تربیتی، فرهنگی و اجتماعی حاصل شده است.

سرهنگ یارمحمدی ادامه داد: اکنون روحانیت، آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌های اجرایی شهرستان همراهی مناسبی با این برنامه دارند و تجربه‌های موفقی نیز در دیگر استان‌ها از جمله اصفهان و کاشان وجود دارد که می‌تواند الگویی ارزشمند برای ما باشد و در صورت اجرای صحیح، دستاوردهای مثبتی را برای محلات به همراه خواهد داشت.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج محلات تصریح کرد: آنچه برای تحقق این اهداف نیاز است، همدلی و همیاری همه اقشار جامعه است و چنانچه مقرر باشد این اقدام فرهنگی و اجتماعی به نتیجه برسد، باید همه با یکدیگر «یا علی» بگوییم و دست در دست هم دهیم و سپاه نیز همان‌طور که در دیگر عرصه‌ها در کنار مردم بوده، در این زمینه نیز آماده همکاری همه‌جانبه است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، شهید حسن نصرالله و شهدای مقاومت بیان کرد: سردار شهید سلیمانی بارها تأکید می‌کرد که باید با همه اقشار جامعه، از هر گروه و سلیقه‌ای ارتباط گرفت و کار فرهنگی را آغاز کرد و ما باید بدانیم که مسیر دستیابی به جامعه مطلوب، از مسیر تعامل، صبر و اقدام جهادی می‌گذرد.

وی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و اتحاد مردم گفت: ملت ایران بارها ثابت کرده‌اند که در لحظات حساس، یکدل و متحد می‌شوند و در برابر دشمنان ایستادگی می‌کنند و امروز نیز در شرایطی که دشمنان در جنگ ترکیبی و فرهنگی تلاش می‌کنند ارزش‌های جامعه را هدف بگیرند، بیش از هر زمان دیگری نیازمند کار فرهنگی عمیق به‌ویژه در موضوعاتی مانند عفاف و حجاب هستیم.

وی تصریح کرد: شهرستان محلات ظرفیت بالایی در زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد و اگر همه دستگاه‌ها و مردم پای کار بیایند، می‌توانیم گام‌های بزرگی در تحقق اهداف انقلاب اسلامی برداریم تا نتایج ماندگاری برای نسل امروز و آینده حاصل شود.

کد خبر 6605215

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها