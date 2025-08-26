امام جمعه جدید سوق معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاستگذاری ائمه جمعه در کهگیلویه و بویراحمد در مراسم معارفه امام جمعه سوق اظهار کرد: هر مؤمنی پرتلاش و خدوم باشد باید تکریم شود.

حجت‌الاسلام عبدالرحیم عبودی در تبیین خدمات امام جمعه سابق سوق که سه سالی نیز امام جمعه لنده بود، افزود: مدت ۱۲ سالی که امام جمعه بود با نهایت دلسوزی خدمت می‌کرد.

وی بیان کرد: در سطح بخش تعامل ارزشمندی با مسئولین و ارتباط ساده و بی تکلف و طلبه‌گری با مردم داشت.

مدیر دفتر نمایندگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه استان در خصوص مسئولیت جدید این امام جمعه، بیان کرد: ما همچنان علاقمند به ادامه حضور حجت‌الاسلام کیانی‌اصل در نهاد امامت جمعه و استفاده از تجربیات ۱۲ ساله ایشان بوده و هستیم اما خود صلاح را به خدمت در نهاد تعلیم و تربیت دید.

وی افزود: امام جمعه جدید سوق از اساتید حوزه مسلط علمیه بود که سال‌ها طلاب از وجود او بهره‌مند شدند.

در این مراسم ضمن قدردانی از زحمات حجت الاسلام کیانی اصل امام جمعه پیشین، حجت‌الاسلام سید مصطفی پور بهشت به عنوان امام جمعه جدید سوق معرفی و حکم رئیس شورای سیاستگذاری کشور به وی اعطا شد.