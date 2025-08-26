به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی کیانی‌اصل صبح سه شنبه در شورای اداری شهرستان کهگیلویه که با موضوع تکریم و معارفه امام جمعه سوق برگزار شده بود، بخشی از خدمات ۹ ساله خود در بخش سوق را تشریح کرد.

وی از ساماندهی جاده ارتباطی سوق، دهدشت به عنوان یکی از مطالبات جدی دوره امامت جمعه برشمرد و گفت: این پروژه را بارها مطالبه‌گری کردیم تا به نتیجه رسید

امام جمعه پیشین سوق تاکید کرد: پروژه آبرسانی به حومه غربی امید مردم بخش بود به رغم پیگیری‌های مکرر با گذشت بیش از یک دهه کمتر از ۵۰ درصد پیشرفت دارد و روز گذشته تعطیل شد.

وی یادآور شد: در خطبه‌ها گفتم آقایان مسیول نگذارید بیت المال هدر برود جوانان بیکار شوند نگذارید آرزوی مردم ۴۰ ساله شود.

حجت الاسلام کیانی اصل با بیان اینکه برای آبرسانی به زمین‌های کشاورزی تلاش‌های بسیار شد، تصریح کرد: ۲ بار در دیدار رهبری نامه نوشتم که این پروژه اولویت اساسی بخش است اگر مردم سوق یک مطالبه داشته باشند آن آبرسانی حومه غربی است.

وی پروژه اگر به بهره‌برداری برسد اشتغال و تولید ایجاد می‌کند و مهاجرت معکوس در پی دارد، دیروز تعطیل شد مسئولین تلاش کنند دوباره به مسیر برگردد.

امام جمعه پیشین سوق افزود: شهدای گمنامی که وضعیت نامناسب داشت و می‌گفتم اگر در شلمچه می‌مانند بهتر از بی توجهی در این شهر بود، برای ساماندهی قبور شهدا تبعیض‌هایی قائل شدند جاهایی غیر از ساماندهی گلزار حسینیه هم ساختند اما به رغم پیگیری‌ها در سوق اتفاقی نیفتاد با رایزنی‌های گسترده اتفاق‌های خوبی افتاد.

وی با اشاره به مطالبه، گری برای راه‌اندازی جامعه القرآن، گفت: در وضعیت نامطلوب داشت پیگیری کردیم و حالا آماده بهره برداری است.

حجت الاسلام کیانی اصل کیانی‌اصل، احداث مصلا، سرکشی به روستاها و رسیدگی به مشکلات جوانان و نوجوانان را از دیگر پیگیری‌ها برشمرد.