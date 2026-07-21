به گزارش خبرگزاری مهر، جواد حق‌لطفی در جلسه مشترک کمیسیون ایمنی راه‌ها و شورای ترافیک استان اظهار کرد: پس از انجام مطالعات، تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان دانشگاه، شهرداری‌های منتخب، مشاور طرح و اتحادیه مربوطه منعقد خواهد شد تا بررسی، ارزیابی و اولویت‌بندی اقدامات اجرایی در حوزه ایمنی معابر انجام شود.

وی با اشاره به افزایش تصادفات درون‌شهری، به‌ویژه در میان عابران پیاده و موتورسواران، افزود: این روند نگران‌کننده است و برنامه‌ریزی دستگاه‌های مرتبط باید با تمرکز بر کاهش حوادث این دو گروه انجام شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار قزوین بر ضرورت اصلاح هندسی بلوار شهید چگینی در محدوده ارتش تأکید کرد و گفت: اجرای اقدامات اصلاحی در این نقطه برای پیشگیری از وقوع حوادث ضروری است.

حق‌لطفی با اشاره به وضعیت تصادفات برون‌شهری استان تصریح کرد: در چهار ماهه نخست سال جاری، تعداد فوتی‌های تصادفات برون‌شهری ۱۴ درصد و تعداد مجروحان ۳۲ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

وی این کاهش را نتیجه تشدید نظارت‌ها و برخورد با تخلفات رانندگی دانست و افزود: هرجا قوانین با جدیت اجرا شده، آمار تصادفات منجر به جرح و فوت نیز کاهش یافته است.

معاون استاندار همچنین بر تسریع در خط‌کشی محور میدان مینودر تا کورانه و بخش‌های پرتردد محور بوئین‌زهرا، اجرای کامل مصوبات شورای ترافیک در مسیر اقبالیه از جمله نصب دوربین‌های ثبت تخلف و نیوجرسی، و استفاده از روش‌های نوین آرام‌سازی ترافیک به جای نصب بی‌رویه سرعت‌گیر تأکید کرد.

وی در پایان با اشاره به اعزام ناوگان حمل‌ونقل استان برای خدمات‌رسانی به زائران اربعین، خواستار برنامه‌ریزی برای مدیریت تردد در مسیرهای جایگزین و جلوگیری از بروز اختلال در شبکه حمل‌ونقل شد.