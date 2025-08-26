به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی صبح سه شنبه در نشست خبری با خبرنگاران و اصحاب رسانه به میزبانی اداره کل صمت با بیان اینکه طی هفته دولت سال جاری ۳۱ طرح صنعتی و معدنی به بهره برداری میرسد، ابراز داشت: فعالیت این پروژهها طی هفته دولت رسماً آغاز میشود.
وی افزود: برای بهره برداری از این طرحها در مجموع بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری برای استان سمنان انجام شده است.
مدیر کل صمت استان سمنان با بیان اینکه بهره برداری این طرحها موجب بهبود وضعیت اشتغال در استان میشود، بیان کرد: افتتاحیه این طرحها اشتغال مستقیم ۹۱۰ نفر را به دنبال خواهد داشت.
احمدی تصریح کرد: صنایعی نظیر تولید محصولات شیمیایی و پلاستیکی و فرآوردههای نفتی، انواع لامپ و محصولات الکتریکی، اوراق فشرده چوبی، شمش سرب از ضایعات، لوازم خانگی و آشپزخانه، سیمان، محصولات بتنی و صنایع معدنی، مواد غذایی، ریخته گری فولاد، سیم و کابل، خودرو و قطعات وابسته و غیره به چرخه تولید استان سمنان افزوده میشود.
وی با بیان اینکه دو طرح اقتصادی و تجاری شهرک صنفی مهدیشهر و خدمات فروش و پس از فروش خودروهای سنگین و نیمه سنگین کلنگ زنی میشود، افزود: اجرای این دو پروژه ۶۶۰ نفر را شاغل خواهد کرد.
