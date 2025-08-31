  1. استانها
  2. سمنان
۹ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۸

یک واحد تولیدی لوازم خانگی در مهدیشهر افتتاح شد

یک واحد تولیدی لوازم خانگی در مهدیشهر افتتاح شد

مهدیشهر- مدیرکل صمت استان سمنان از افتتاح یک واحد تولید لوازم خانگی در این شهرستان با حضور استاندار به مناسبت هفته دولت خبر داد و گفت: این واحد زمینه اشتغال ۴۰ نفر را فراهم کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، یادگار احمدی بعد از ظهر یکشنبه در حاشیه افتتاح طرح‌های هفته دولت شهرستان مهدیشهر با حضور استاندار سمنان بابیان اینکه یک واحد تولیدی لوازم خانگی در مهدیشهر به بهره برداری رسید، ابراز داشت: برای این طرح ۳۰۰ میلیارد ریال اعتبار سرمایه گذاری شده است.

وی با بیان اینکه این واحد تولیدی در زمینی به مساحت یک هزار متر مربع بنا شده است، افزود: این واحد تولیدی انواع لوازم خانگی را در مهدیشهر تولید خواهد کرد.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان با بیان اینکه این واحد تولیدی وضعیت اشتغال را بهبود بخشیده است، ابراز داشت: برای ۴۰ نفر به صورت مستقیم در این واحد تولیدی اشتغال ایجاد شده است.

احمدی در ادامه تصریح کرد: این واحد تولیدی در مهدی‌شهر سالانه ۵۷۰ هزار دستگاه انواع لوازم خانگی و آشپزخانه را تولید و روانه بازار می‌کند.

وی افزود: مسائل و مشکلات سرمایه گذاری و زیر ساختی واحدهای تولیدی مهدیشهر در این دیدار به اطلاع استاندار داده شد تا در اولین نشست کارگروه تسهیل مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرد.

کد خبر 6575990

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها