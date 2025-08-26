۳ کشته و ۴ زخمی در پی توفان شدید رومانی

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از یورو نیوز، بازرسی کل موقعیتهای اضطراری گزارش داد که توفان ۱۸ شهرستان و پایتخت این کشور، بخارست، را درنوردید و موجب سقوط بیش از ۲۴۰ درخت و تیر برق شد، دهها زیرزمین و حیاط را آب گرفت و به بیش از ۷۰ خودرو آسیب رساند.
در شهرستان آرگس، سقف یک ساختمان بر روی سه نفر فرو ریخت و یک پسر ۱۸ ساله کشته و دو نفر دیگر زخمی شدند.
در شهرستان ایلفوف، شمال بخارست، دو نفر که در دریاچه اسناگوف کایاک سواری میکردند، پس از واژگونی قایقشان در آبهای خروشان غرق شدند.
در شهرستان پراهووا و بخارست، دو نفر دیگر به ترتیب بر اثر ریزش سقف و برخورد با درخت مجروح شدند.
رومانی در تابستان امسال با دورههای مکرر آب و هوای نامساعد روبرو بوده است و مقامات از ساکنان خواستهاند که هنگام صدور هشدار توفان، پناه بگیرند.
نظر شما