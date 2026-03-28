۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

خسارت به یکی از ادارات «چگنی» در پی حمله هوایی دشمن

خرم‌آباد - معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان از خسارت به یکی از ادارات شهرستان «چگنی» در پی حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید پور علی صبح امروز شنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: دقایقی قبل در پی حمله هوایی دشمن صهیونی - آمریکایی، بخشی از یک ساختمان اداری در شهرستان چگنی مورد اصابت قرار گرفت.

وی تأکید کرد: این حمله تلفاتی در پی نداشته است.

