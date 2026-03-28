۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۲

تعطیلی مراکز تعویض پلاک و آزمون‌های رانندگی در اصفهان

اصفهان -رئیس پلیس راهور استان اصفهان گفت: تمامی مراکز شماره‌گذاری، تعویض پلاک و آزمون‌های رانندگی استان تا اطلاع ثانوی فعالیتی نخواهند داشت.

سرهنگ علی مولوی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد: با توجه به شرایط اخیر و ملاحظات امنیتی، فعالیت تمامی مراکز شماره‌گذاری و تعویض پلاک خودرو و موتورسیکلت، همچنین برگزاری آزمون‌های رانندگی در سطح استان اصفهان تا اطلاع بعدی متوقف شده است.

وی با بیان اینکه این تصمیم با هدف حفظ ایمنی شهروندان و کارکنان این واحدها اتخاذ شده، افزود: برای جلوگیری از بروز مشکلات اداری، در صورتی که اعتبار وکالت‌نامه‌های مرتبط با فرآیند شماره‌گذاری در این مدت به پایان برسد، مدت اعتبار آن‌ها به تعداد روزهای تعطیلی افزوده می‌شود.

سرهنگ مولوی توضیح داد: زمان بازگشایی و ازسرگیری فعالیت مراکز پس از انجام ارزیابی‌های لازم و اطمینان از فراهم بودن شرایط، اطلاع‌رسانی خواهد شد و شهروندان می‌توانند آخرین اخبار را از طریق مراجع رسمی دنبال کنند.

    • سیدعلی IR ۰۷:۴۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۱
      4 0
      پاسخ
      بقیه شهرها بازن فقط اصفهانو بستن حداقل تعویض پلاک سیار راه مینداختین کارملت لنگ نمونه خیلیاقبل سال خواستن تعویض پلاک کنن و حالا باید هزینه عوارض شهرداری سال جدید و مالیات و... روبدن بماند فروشنده به راحتی میتونه بعداتمام وقت وکالت نامه شکایت رو پلاک بزاره تاحالا که یه ماه باید اضافه بشه و هزینه های عوارض شهرداری معاف بشه درضمن اگه تواین مدت تصادفی انجام بشه و ازبیمه درصورت قبول شرکت بیمه استفاده شود تخفیفات فروشنده کم میشه و تهش فقط شکایت اینوربخصوص تجمع همه خودروهایی که تواین مدت تعویض پلاک نکردن

