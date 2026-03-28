به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۵ فروردین ۱۴۰۵، شبکه حملونقل جادهای کشور با هدف پایداری زنجیره تأمین و استمرار توزیع اقلام اساسی، بیش از ۳۱ میلیون تن انواع کالا را در سطح کشور جابهجا کرد. این عملیات که همزمان با افزایش تقاضای پایان سال و ایام ماه رمضان انجام شد، با صدور بیش از دو میلیون بارنامه و مشارکت گسترده ناوگان حملونقل عمومی به اجرا درآمد.
بر اساس گزارش عملکرد وزارت راه و شهرسازی، در این بازه ۲۵ روزه در مجموع ۳۱ میلیون و ۵۶۵ هزار تن انواع کالا در شبکه راههای کشور جابهجا شد و برای این میزان حمل، ۲ میلیون و ۳۴ هزار فقره بارنامه صادر شد. استمرار جریان حمل کالا در مسیرهای جادهای از ۹ اسفند تا ۵ فروردین، نقش مهمی در حفظ پایداری عرضه در بازار و پاسخگویی به افزایش تقاضای مصرفی ایفا کرد.
در بخش تأمین و توزیع کالاهای اساسی نیز طی این مدت یک میلیون و ۹۳۱ هزار تن اقلام اساسی در سطح کشور جابهجا شد. برای حمل این محمولهها ۸۳ هزار فقره بارنامه اختصاصی صادر شد تا فرآیند انتقال کالاهای ضروری با نظارت و مدیریت دقیق زنجیره تأمین انجام شود و از بروز کمبود در بازار جلوگیری شود.
اجرای این عملیات گسترده با مشارکت فعال شبکه حملونقل جادهای کشور انجام شد. در این مدت ۵ هزار و ۹۰۲ شرکت حملونقل کالا در فرآیند جابهجایی بار مشارکت داشتند و بیش از ۵۶۷ هزار راننده حرفهای در قالب ناوگان عمومی جادهای عملیات حمل کالا را در سراسر کشور بر عهده گرفتند.
فرآیند مدیریت این عملیات نیز در چند مرحله شامل صدور بارنامه، تخصیص ناوگان، جابهجایی و پایش مسیر و در نهایت تحویل و پایدارسازی توزیع کالا انجام شد تا جریان حملونقل و توزیع اقلام مورد نیاز کشور در یکی از پرتقاضاترین مقاطع سال بدون اختلال ادامه یابد.
