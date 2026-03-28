به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی اظهار داشت: برخلاف بسیاری از کشورها، ایرانیان در زمان بحران به جای فرار، به کشور بازمیگردند.
معاون وزیر بهداشت با تأکید بر تفاوتهای عمیق فرهنگی ملت ایران در بحرانها، نکته امیدبخش را در قدمت پنج هزار ساله ایران دانست که همچنان پابرجا است و باید برای نسل آینده بهتر ساخته شود.
وی تصریح کرد: این تصور که فردی از خارج از کشور میتواند نجاتبخش باشد، اشتباه است؛ ترامپ امروز تنها به دنبال منافع خود است.
رئیسی ادامه داد: در این جنگ مشخص شد که وقتی ایران قصد پاسخگویی دارد، حتماً این کار را انجام میدهد.
وی با اشاره به صحنههای ماندگار ایثار در بازدیدهای خود، از جمله حضور یک مراقب سلامت در ماه هفتم بارداری در مرکز شبانهروزی اطراف اصفهان و همکاری اساتید پیشکسوت در اورژانس شیراز، به رفتارشناسی ملتها در بحرانها پرداخت و تفاوتهای فرهنگی مردم ایران را چشمگیر خواند.
معاون وزیر بهداشت با استناد به آمارهای سلامت در زمان بحران، به عملکرد مثالزدنی مردم ایران اشاره کرد و گفت: خوشبختانه در حوزه غذا و دارو با مشکل خاصی مواجه نیستیم.
وی افزود: آمار واکسیناسیون در ایران نه تنها کاهش نیافته، بلکه تأخیر در نوبتدهی نیز کمتر شده و مردم در شرایط جنگی نیز به سلامت خود اهمیت میدهند و فاصله نوبتهای واکسیناسیون کودکان را کاهش دادهاند.
رئیسی تأکید کرد: مطمئن باشید این شرایط نیز پایان مییابد؛ اما آنچه باقی میماند، پایمردی، مجاهدتها و تدبیرهای درستی است که امروز برای آینده این مملکت رقم میخورد.
معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت: مردم در شرایط جنگی نیز به سلامت خود اهمیت میدهند و فاصله نوبتهای واکسیناسیون کودکان را کاهش دادهاند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، علیرضا رئیسی اظهار داشت: برخلاف بسیاری از کشورها، ایرانیان در زمان بحران به جای فرار، به کشور بازمیگردند.
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