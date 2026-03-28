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۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

ساختمان اداره راهداری شهر زاویه هدف اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت

ساختمان اداره راهداری شهر زاویه هدف اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت

زرندیه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: ساختمان اداره راهداری شهر زاویه هدف اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قمری گفت: دقایقی قبل( صبح شنبه)ساختمان راهداری شهر زاویه در شهرستان زرندیه مورد هدف اصابت پرتابه دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت.

وی افزود: این حمله تلفات انسانی در پی نداشته است.

کد مطلب 6785270

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