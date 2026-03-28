به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قمری گفت: دقایقی قبل( صبح شنبه)ساختمان راهداری شهر زاویه در شهرستان زرندیه مورد هدف اصابت پرتابه دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت.
وی افزود: این حمله تلفات انسانی در پی نداشته است.
زرندیه- معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار مرکزی گفت: ساختمان اداره راهداری شهر زاویه هدف اصابت پرتابه دشمن قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن قمری گفت: دقایقی قبل( صبح شنبه)ساختمان راهداری شهر زاویه در شهرستان زرندیه مورد هدف اصابت پرتابه دشمن صهیونی آمریکایی قرار گرفت.
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