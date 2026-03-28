رحیمی مظفری: ادامه جنگ به ضرر آمریکا و اروپا خواهد بود

عبدالعلی رحیمی مظفری، رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس و مشاور وزیر نفت در گفتگو با خبرنگار مهر، در تحلیل وضعیت انرژی ایران و جهان در صورت حمله دشمن به تاسیسات انرژی‌محور ما و جایگاه تنگه‌ هرمز در این جنگ، گفت: موقعیت جغرافیایی، بهره یا اثرگذاری در حوزه انرژی دو نکته حائزاهمیت در کیفیت جایگاه هر کشور در میان جوامع دیگر به شمار می‌آید، چراکه تمامی امور مرتبط با زندگی مردم در جهان نیازمند دریافت انرژی است، در حالی که ایران موقعیت خاصی به لحاظ جغرافیایی، سیاسی و ژئوپلیتیک در منطقه و جهان دارد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس یازدهم افزود: روزانه ۱۰۵ تا ۱۱۰ میلیون بشکه نفت و میعانات در دنیا به مصرف می‌رسد که ۲۰ درصد از این میزانِ مصرفی از طریق تنگه هرمز به جهان منتقل می‌شود.

رحیمی مظفری با اشاره به اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم جنگ بر بازار انرژی جهان، ادامه داد: تاکنون اثرگذاری کوچکی بر منابع انرژی ما توسط دشمن با حمله به چند فاز از پارس‌جنوبی صورت گرفته که البته پاسخ بسیار محدودی نیز تا این لحظه توسط ایران داده شده است؛ پاسخی که آن را صرفا می‌توان یک ضرب شست نامید.

وی در ادامه توضیح داد: با وجود این، اگر جنگ وارد فاز اقتصادی شده و به جنگ اقتصادی و انرژی تبدیل شود، دیگر صرفا مسئله چگونگی تامین سوخت دنیا مطرح نیست، چراکه تاب‌آوری اقتصاد دنیا برای تحمل افزایش قیمت نفت به پایان می‌رسد و با فروپاشی اقتصادی روبرو خواهند شد.

به گفته رئیس مرکز امور نمایندگان مجلس، کشورهایی مانند چین و برخی از کشورهای اروپایی که اقتصاد پایدار و پیشرفته‌تری دارند و در عین حال حاشیه سود شرکت‌های صنعتی آن‌ها پایین‌تر است، با افزایش قیمت انرژی، بورس و کشاورزی آن‌ها ورشکست خواهد شد.

وی بیان کرد: ادامه‌دار شدن این جنگ تا یک ماه آینده منجر به افت تولیدات کشاورزی آمریکا تا ۲۰ تا ۳۰ درصد خواهد شد، چراکه ۷۰ درصد از اوره کل دنیا از این طریق تامین می‌شود. لذا ادامه این جنگ به ضرر آمریکا و اروپا به‌ صورت توامان خواهد بود.

مشاور وزیر نفت درباره تهدید آمریکا مبنی بر آسیب زدن به زیرساخت‌های کشورمان در حوزه برق، توضیح داد: ما نیروگاه‌های متعددی در کل کشور به صورت پراکنده داریم که بزرگ‌ترین نیروگاه صرفا حدود ۳ درصد برق کشور را تولید می‌کند، بنابراین فقط این میزان از برق ما تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، از این‌رو بازنده جنگ ایرانیان‌ نخواهند بود.



عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس یازدهم تاکید کرد: تاب‌آوری مردم ایران به دلیل تحمل ۴۷ سال تحریم و سختی‌های ناشی از ظلم جهانی بسیار بالاست، به‌ همین دلیل این روزها به جای رفتن به پناهگاه‌، در میدان‌های شهر جمع می‌شوند، اما کشورهای عربی طاقت یک روز خاموشی کولرهای خود را هم ندارند، بنابراین بهتر است به فکر این موضوع نیز باشند.