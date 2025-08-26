به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان، به عنوان بزرگ‌ترین گردهمایی سالانه متخصصان، مهندسان، پیمانکاران و برندهای شاخص حوزه ساخت‌وساز، امسال نیز میزبان نامی آشنا و معتبر شد: برند ایرانی شودر. برندی که با بیش از سه دهه تجربه، محصول را همراه با فلسفه‌ای از طراحی، دوام و نوآوری به بازدیدکنندگان و مخاطبان خود ارائه می‌کند.

این رویداد از تاریخ ۲۷ تا ۳۰ مردادماه ۱۴۰۴ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران برگزار شد. برند شودر در سالن‌های ۸ و ۹ نمایشگاه حضور داشت و از حضور تمامی فعالان صنعت ساخت‌وساز، معماران، مشاوران و علاقه‌مندان استقبال کرد. بازدید از نمایشگاه برای عموم آزاد بود و فرصتی کم‌نظیر برای آشنایی نزدیک با تازه‌ترین دستاوردها و نوآوری‌های شودر و دیگر برندها فراهم شد.

از شعار تا عمل؛ چون جزئیات مهم است

حضور شودر در این نمایشگاه تنها به نمایش محصول محدود نبود. شودر با شعار همیشگی خود «چون جزئیات مهم است» تلاش کرد تجربه‌ای فراتر از بازدید را برای مخاطبان رقم بزند. در حقیقت غرفه این برند به فضایی تعاملی تبدیل شد که در آن علاوه بر نمایش محصولات، راهکارهای مهندسی، خدمات پس از فروش و نگاه پروژه‌محور به صنعت به گفت‌وگو گذاشته شد.

نقطه اتصال فعالان صنعت با راهکارهای تخصصی

یکی از اهداف کلیدی شودر در این رویداد، تعامل مستقیم با تصمیم‌گیران پروژه‌های ساختمانی بود. در فضایی که مشاوران فنی، پیمانکاران، مهندسان اجرا و طراحان داخلی گرد هم آمده بودند، شودر بستری فراهم ساخت تا از نزدیک در مورد نیازها، چالش‌ها و آینده پروژه‌ها تبادل نظر شود. مدیر ارتباطات برند در این‌باره گفت: «هدف ما نمایش محصول نیست، بلکه ایجاد یک گفت‌وگوی مهندسی با فعالان صنعت است؛ گفت‌وگویی که به راهکارهای سازنده ختم شود.»

همچنین در نمایشگاه، فرصتی برای عاملین و نمایندگان فروش فراهم بود تا به سامانه «شودریار» بپیوندند؛ شودریار به عنوان باشگاه مشتریان شودر، بستری تخصصی برای ارتباط با عاملین فروش و ارتقای مهارت نصابان و ایجاد ارتباط مؤثر با مجریان تاسیسات است.

شیرآلاتی فراتر از استاندارد؛ فناوری در خدمت طراحی

در غرفه شودر، جدیدترین محصولات این برند به نمایش گذاشته شد؛ از شیرآلات توکار مینیمال گرفته تا مدل‌های لوکس و هوشمند که صفر تا صد تولید آن در داخل ایران و توسط کارخانجات شودر انجام می‌شود. استفاده از فناوری کنترل جریان آب، پوشش‌های ضدرسوب، و طراحی‌هایی الهام‌گرفته از سبک‌های معاصر اروپایی، هر بازدیدکننده‌ای را به تجربه‌ای نو دعوت می‌کرد.

