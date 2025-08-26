  1. استانها
  2. مازندران
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

بازسازی ۱۲ هزار هکتار آب‌بندان در مازندران

بازسازی ۱۲ هزار هکتار آب‌بندان در مازندران

بابلسر - سرپرست شیلات مازندران گفت: با بازسازی ۱۲ هزار هکتار آب‌بندان و افزایش ظرفیت ذخیره آب تا ۳۶۰ میلیون متر مکعب، گام مهمی در توسعه پرورش ماهیان گرمابی برداشته شده است.

نیما حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح عملکرد استان افزود: مازندران با تولید ۱۱۹ هزار تن آبزیان داخلی رتبه نخست کشور را دارد و بخش عمده تولید ماهیان خاویاری کشور در استان انجام می‌شود. توسعه پرورش ماهیان گرمابی از اولویت‌های اصلی شیلات استان است.

سرپرست اداره شیلات مازندران در مورد بازسازی آب‌بندان‌ها ادامه داد: ۱۲ هزار هکتار از آب‌بندان‌های استان بازسازی شده و ظرفیت آبگیری آنها از ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر به حدود ۳ متر افزایش یافته است. این اقدام باعث ذخیره ۳۶۰ میلیون متر مکعب آب در سال شده و علاوه بر تأمین نیاز کشاورزان، سطح آب زیرزمینی اطراف آب‌بندان‌ها را نیز ارتقا داده است.

وی درباره اثرات اقتصادی و اجتماعی افزود: این پروژه بهره‌برداران با اجاره این آب‌بندان‌ها علاوه بر تولید ماهی، در ایجاد اشتغال و آبادانی مناطق نقش دارند. با تولید ۶۵ هزار تن ماهی گرمابی در سال گذشته، مازندران در این بخش رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.

کد خبر 6571195

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها