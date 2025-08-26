نیما حسین‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح عملکرد استان افزود: مازندران با تولید ۱۱۹ هزار تن آبزیان داخلی رتبه نخست کشور را دارد و بخش عمده تولید ماهیان خاویاری کشور در استان انجام می‌شود. توسعه پرورش ماهیان گرمابی از اولویت‌های اصلی شیلات استان است.

سرپرست اداره شیلات مازندران در مورد بازسازی آب‌بندان‌ها ادامه داد: ۱۲ هزار هکتار از آب‌بندان‌های استان بازسازی شده و ظرفیت آبگیری آنها از ۴۰ تا ۵۰ سانتی‌متر به حدود ۳ متر افزایش یافته است. این اقدام باعث ذخیره ۳۶۰ میلیون متر مکعب آب در سال شده و علاوه بر تأمین نیاز کشاورزان، سطح آب زیرزمینی اطراف آب‌بندان‌ها را نیز ارتقا داده است.

وی درباره اثرات اقتصادی و اجتماعی افزود: این پروژه بهره‌برداران با اجاره این آب‌بندان‌ها علاوه بر تولید ماهی، در ایجاد اشتغال و آبادانی مناطق نقش دارند. با تولید ۶۵ هزار تن ماهی گرمابی در سال گذشته، مازندران در این بخش رتبه نخست کشور را به خود اختصاص داده است.