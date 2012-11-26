تولید انواع ماهی و میگو در گلستان 35 درصد افزایش یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر پاسندی افزود: در سال تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی پیش بینی می شود حدود 17 هزار تن انواع ماهیان گرمابی، سردآبی و میگو از مزارع استان گلستان برداشت شود.

وی با مقایسه میزان تولید شیلات استان نسبت به سال گذشته، گفت: میزان تولید آبزیان شیلات گلستان در سال گذشته حدود 12 هزار و 500 تن بوده است که این میزان در سالجاری به حدود 17 هزار تن می رسد.

پاسندی با اشاره به علل افزایش تولید آبزیان در استان گفت: آبگیری بموقع آب بندان ها و استخرهای پرورش ماهی از جمله دلایل است.

421 قطعه آبندان در گلستان فعال است

معاون آبزی پروری اداره کل شیلات گلستان تعداد آب بندان ها و مزارع پرورش ماهیان گرمابی استان را 421 قطعه برشمرد و افزود: مساحت تحت پوشش این آب بندان ها و منابع آبی و مزارع حدود 10 هزار هکتار است.

سید اکبر محمدی افزود: متوسط تولید انواع ماهیان گرمابی در هکتار بدون سیستم هوادهی 3 تن و با سیستم هوادهی حدود 5 تن است.

به گفته وی، با استفاده از سیستم هوادهی می توان بین 30 تا 40 درصد افزایش تولید در هکتار داشته باشیم.

آغاز فصل صید ماهیان گرمابی

فصل صید ماهیان گرمابی در آب بندانها و سدهای استان گلستان آغاز شد.

علی اکبر پاسندی مدیرکل شیلات گلستان در این زمینه افزود: استان گلستان تولید 7/8 درصد ماهیان گرمابی کشور را به خود اختصاص داده و پیش بینی می شود امسال مقدار تولید ماهیان گرمابی استان به 16 هزار و 500 تن برسد.

مدیرکل شیلات گلستان گفت: پرورش دهندگان گلستانی موفق به کسب رتبه چهارم کشور در تولید ماهیان گرمابی شدند.