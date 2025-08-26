به گزارش خبرنگار مهر، در راستای پایش وضعیت انرژی کشور و بررسی ظرفیتهای نیروگاهی، صبح سهشنبه معاون حقوقی رئیسجمهور به همراه استاندار کردستان، و جمعی از مدیران استانی از نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج بازدید کرد.
این بازدید با هدف ارزیابی روند توسعه نیروگاه، بررسی راهکارهای کاهش ناترازی برق در استان کردستان و پیگیری فازهای جدید بهرهبرداری صورت گرفت.
سرمایهگذاری دولت در انرژیهای تجدید پذیر
حجتالاسلام مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور در این بازدید با ابراز امیدواری نسبت به روند توسعه نیروگاهی گفت: با اجرای طرحهای گسترده دولت در زمینه ایجاد نیروگاههای خورشیدی و سرمایهگذاری بخش خصوصی، آینده روشنی در حل مشکل ناترازی برق کشور و به ویژه استان کردستان پیشبینی میشود.
وی با اشاره به فشار موجود بر بخشهای مختلف بهویژه کشاورزی در تأمین انرژی افزود: شخص رئیسجمهور نیز پیگیر این موضوع هستند و خوشبختانه هر هفته یک نیروگاه خورشیدی جدید در کشور وارد مدار میشود که این روند به سرعت در حال گسترش است.
معاون حقوقی رئیسجمهور همچنین در بازدید از تالار هنر سنندج، خواستار تسریع در روند تکمیل این پروژه فرهنگی شد و بر حمایت دولت از زیرساختهای فرهنگی و هنری استان تأکید کرد.
افزایش ظرفیت نیروگاه با نصب سیستم جدید
مدیر نیروگاه سیکل ترکیبی سنندج در حاشیه این بازدید اظهار کرد: با نصب سیستم «مدیا ۷۰ مگاوات» توان تولیدی نیروگاه افزایش یافته و این اقدام هرچند محدود، اما در کاهش ناترازی برق استان مؤثر بوده است.
در حال حاضر نیروگاه با تمام ظرفیت در مدار بهرهبرداری قرار دارد و خوشبختانه در سالهای گذشته مشکلی از نظر تأمین سوخت نداشته است و هم سوخت اصلی گاز و هم گازوئیل به صورت پایدار در اختیار نیروگاه قرار دارد.
فاز توسعهای نیروگاه، وعدهای که در بازدیدهای قبلی داده شده بود، عملی شد و در مدت ۶ ماه از مرحله طراحی تا نصب و راهاندازی، ۷۰ مگاوات ظرفیت جدید وارد مدار شد.
پیگیریها در حال انجام است تا حداقل ۳۵ مگاوات از این ظرفیت به استان کردستان تخصیص یابد و خاموشیها کاهش یابد.
