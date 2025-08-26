  1. اقتصاد
توانیر هشدار داد؛ روزهای داغ و سخت شبکه برق ادامه دارد

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به شرایط دشوار شبکه برق در اوج گرمای تابستان تأکید کرد: تنها با اجرای کامل سهمیه‌های مدیریت بار می‌توان از خاموشی‌های بی‌برنامه جلوگیری کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، محسن ذبیحی در جلسه مدیریت گذر از اوج بار تابستان اظهار داشت: کاهش شدید تولید نیروگاه‌های برق‌آبی و اتکای کامل به واحدهای حرارتی، شرایطی کم‌سابقه را برای صنعت برق رقم زده است.

وی با بیان اینکه هرگونه کوتاهی یا بی‌انضباطی در اجرای سهمیه‌ها زحمات کارکنان صنعت برق را زیر سوال می‌برد، افزود: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد برخی شرکت‌های توزیع در اجرای برنامه‌های ابلاغی دچار تعلل شده‌اند و همین مسئله منجر به افزایش قطع‌های اضطراری و بی‌برنامه شده است.

ذبیحی خاطرنشان کرد: توانیر از مدیران عامل شرکت‌های توزیع خواسته است تا اجرای کامل برنامه‌های ابلاغی با نظم کامل انجام گیرد؛ زیرا انعکاس قطع‌های بی‌برنامه در جامعه، بسیار سنگین‌تر از مدیریت‌های برنامه‌ریزی‌شده خواهد بود.

معاون هماهنگی توزیع توانیر همچنین تأکید کرد: امسال به دلیل کاهش بیش از ۵۰ درصدی منابع برق‌آبی، صنعت برق در شرایط ویژه‌ای قرار دارد و تنها با همکاری مردم و اجرای دقیق برنامه‌های مدیریت مصرف می‌توان از عبور ایمن شبکه در هفته‌های سخت باقیمانده تابستان اطمینان حاصل کرد.

فاطمه صفری دهکردی

