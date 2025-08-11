محسن ذبیحی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشکر از همراهی و همکاری مشترکان خانگی، تجاری، کشاورزی، صنعتی و اداری در تأمین پایداری شبکه برق گفت: از مردم خواهشمندیم همکاری خود را در مدیریت مصرف برای عبور موفق از ادامه روزهای اوج مصرف تابستان ادامه دهند.

ذبیحی افزود: روز گذشته تغییر محسوسی در دمای هوا نسبت به روزهای قبل مشاهده نشد و به همین دلیل وضعیت مصرف و بار شبکه مشابه قبل باقی ماند. انتظار می‌رود با کاهش دما در هفته‌های پیش رو، تقاضای مصرف نیز کاهش یافته و متناسب با آن، میزان مدیریت مصرف نیز کاهش یابد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر با اشاره به تأثیر تعطیلات اخیر بر مصرف برق گفت: تعطیلی روز چهارشنبه گذشته و تأثیر آن در روزهای پنجشنبه و جمعه، باعث کاهش محسوس مصرف برق شد و این موضوع امکان ذخیره دو روزه انرژی در نیروگاه‌های برق‌آبی را فراهم کرد که در هفته‌های آینده به مصرف خواهد رسید.

ذبیحی در پایان با تأکید بر تداوم گرمای هوا، از مشترکان خواست همچنان به اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف ادامه دهند و صنعت برق را در حفظ پایداری شبکه یاری نمایند تا با موفقیت این تابستان و دوره اوج مصرف را پشت سر بگذارد.