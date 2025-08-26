محورهای رایزنی معاون وزیر دفاع روسیه و سفیر ایران در مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت دفاع روسیه امروز سه شنبه اعلام کرد که ژنرال الکساندر فامین معاون وزیر دفاع روسیه با کاظم جلالی، سفیر ایران در مسکو در مورد مسائل امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای، از جمله قفقاز جنوبی گفتگو کرده است.

وزارت دفاع روسیه در بیانیه‌ای در این خصوص اعلام کرد: در تاریخ ۲۶ آگوست، دیداری بین ژنرال الکساندر فامین معاون وزیر دفاع روسیه و کاظم جلالی سفیر تام‌الاختیار جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه برگزار شد. در این دیدار، طرفین در مورد تعدادی از مسائل مربوط به همکاری‌های نظامی دوجانبه و چشم‌انداز اجرای آنها بحث و تبادل نظر کردند.

در بیانیه صادره از سوی وزارت دفاع روسیه در این خصوص اضافه شده است: طرفین همچنین در مورد مسائل کلیدی امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای، از جمله وضعیت منطقه قفقاز جنوبی، تبادل نظر کردند.

این وزارتخانه تأکید کرد که مقام ارشد نظامی روسیه از جلالی به خاطر سهم عمده‌اش در توسعه روابط روسیه و ایران تشکر کرد.

در مقابل، سفیر ایران به پویایی و تنوع تعامل میان روسیه و ایران در حوزه نظامی اشاره کرد.

وزارت دفاع روسیه در ادامه افزود: این دیدار در فضای دوستی و اعتماد برگزار شد و همچنین بر قصد متقابل برای توسعه بیشتر همکاری‌های راهبردی بین مسکو و تهران تأکید شد.