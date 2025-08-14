ترکیه نقش پررنگی در کریدور زنگزور دارد

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل: داریوش صفرنژاد کارشناس ارشد قفقاز در نشست بین‌المللی «کریدور زنگزور؛ تهدیدات ژئوپلیتیکی علیه ایران و نگاه بازیگران مختلف» در خبرگزاری مهر گفت: ناتو پشتوانه اصلی کریدور زنگزور بوده و بعد هم آمریکا، اروپا، رژیم صهیونیستی، ترکیه و تکفیری‌ها قرار دارند. ترکیه در دالان زنگزور نقش پررنگی دارد چون فرماندهی منطقه جنوب شرقی ناتو در ترکیه مستقر است.

به گفته وی، ترکیه در قفقاز، آسیا میانه و حتی در افغانستان و بالکان حضور پررنگی دارد، زیرا فرماندهی جنوب شرق ناتو در ترکیه مستقر است و این کشور به وکالت از ناتو بازیگری می‌کند.