به گزارش خبرنگار مهر، برنامه بازیهای لیگ برتر فوتبال ایران از هفته سوم تا نهم مشخص شد تا شروع پرچالش با مصافهای حساس برای تیمهای استقلال، پرسپولیس، سپاهان اصفهان و تراکتور تبریز به همراه داشته باشد.
چالش اصلی برای پرسپولیس از راه رسید
پرسپولیس در هفتههای سوم تا نهم دو بازی خانگی دارد که هر دو در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار میشود و خبری از آزادی نیست. این موضوع بدون شک روی کیفیت و روحیه تیم تأثیر خواهد گذاشت. چنان که بازیکنان این تیم در مصاحبههای خود پس از برد مقابل سپاهان روی آن تاکید داشتند اما مشخص است فعلاً روند بازسازی ورزشگاه آزادی زمان میبرد.
سرخپوشان در این بازه با فولاد، ملوان، گلگهر و خیبر بازی میکنند و یک دیدار فوقالعاده حساس برابر تراکتور در تبریز خواهند داشت. این فشردگی و تنوع حریفان، آزمون بزرگی برای تیم هاشمیان است که هم باید نتیجه بگیرد و هم آرامش خود را در میان مشکلات نقل و انتقالاتی و مصدومان حفظ کند.
استقلال؛ دوری از آزادی و فشار متوالی
آبیها هم مثل پرسپولیس تا اواسط پاییز در آزادی بازی نمیکنند و باید به میزبانی از رقبای خود در شهر قدس یا زمینهای جایگزین ادامه دهند. استقلال در این بازه با پیکان، شمسآذر، چادرملو و فجر سپاسی بازی دارد و دیدارهای بهظاهر آسانتری نسبت به سه مدعی دیگر دارد.
اما همین بازیها در زمینهای نهچندان استاندارد میتواند کار را برای تیمی که به فوتبال مالکانه نیاز دارد سخت کند. استقلال در این مقطع اگر امتیازهای متوالی جمع کند، از مدعی اصلی بودن فاصله نمیگیرد.
رقیبان سپاهان صف کشیدند!
سپاهان مقابل پرسپولیس باخت اما به نظر میرسد رقیبان قدرتمند دیگری در صف انتظار بازی با این تیم در این برهه حساس هستند. برنامه سپاهان در این مقطع بسیار سنگین است. دیدار حساس برابر گلگهر در هفته سوم و سپس تراکتور در هفته چهارم میتواند تعیینکننده جایگاه این تیم باشد. بازیهای بعدی برابر خیبر، ذوبآهن و در نهایت پیکان نیز چالشهای خاص خودش را دارد.
فشار بازیها برای تیم محرم نویدکیا بیشتر به خاطر این است که در هفته نهم باید به قزوین برود و مقابل شمسآذر بازی کند؛ تیمی که همیشه در خانه خطرناک است. زردپوشان اصفهان باید نشان دهند که شکست برابر پرسپولیس فقط یک لغزش بوده و قدرت خود را بازسازی کنند.
تراکتور همسایه جدی مدعیان قهرمانی
تراکتور به نظر میرسد در هفتههای پیشرو ترکیب متعادلی از رقبا دارد. از بازی با آلومینیوم و فجر در خانه گرفته تا نبرد فوق حساس برابر سپاهان در نقش جهان و سپس پرسپولیس در تبریز که اگر بتواند در بازیهای بزرگ امتیاز بگیرد، خیلی زود خودش را بهعنوان یک مدعی جدی برای دفاع از قهرمانی فصل گذشته معرفی خواهد کرد.
بازی خانگی هفته نهم برابر پرسپولیس شاید نقطه عطف تراکتور در نیمفصل اول باشد. پیروزی در این دیدار میتواند روحیه فوقالعادهای به شاگردان دراگان اسکوچیچ بدهد.
فشردگی بازیها و فاصله زمانی
تقویم هفتههای سوم تا نهم نشان میدهد که تیمها تقریباً هر ۷ روز یک مسابقه دارند. این نظم زمانی فرصت خوبی برای ریکاوری و تمرکز کادر فنی فراهم میکند. اما برای تیمهایی که درگیر مشکلات نقل و انتقالاتی یا همچون استقلال و تراکتور درگیر بازیهای آسیایی هستند، همین فاصله کوتاه میتواند بحران باشد.
چهار مدعی سنتی لیگ، همگی با شرایطی خاص پا به هفتههای سوم تا نهم میگذارند. پرسپولیس و استقلال با مشکل زمین و محرومیت از آزادی، سپاهان با تقویم دشوار و تراکتور با انگیزهای دوباره برای اثبات توانایی باید قدم بردارد.
نکته مهم این هفتهها بازیهای مستقیم میان این چهار تیم (سپاهان – تراکتور، تراکتور – پرسپولیس) میتواند جدول را خیلی زود دستخوش تغییر کند و قهرمان نیمفصل را تا حد زیادی مشخص کند.
برنامه ۴ تیم مدعی قهرمانی به شرح زیر است:
برنامه پرسپولیس:
هفته ۳: پرسپولیس – فولاد خوزستان (شهدای شهر قدس)
هفته ۴: چادرملو اردکان – پرسپولیس (ورزشگاه اعلام خواهد شد)
هفته ۵: پرسپولیس – ملوان بندرانزلی (شهدای شهر قدس)
هفته ۶: پرسپولیس – گلگهر سیرجان (شهدای شهر قدس)
هفته ۷: خیبر خرمآباد – پرسپولیس (ورزشگاه تختی خرمآباد)
هفته ۸: پرسپولیس – ذوبآهن (شهدای شهر قدس)
هفته ۹: تراکتور تبریز – پرسپولیس (ورزشگاه شهید سلیمانی تبریز)
برنامه استقلال:
هفته ۳: استقلال خوزستان – استقلال (ورزشگاه اعلام خواهد شد)
هفته ۴: استقلال – پیکان (شهدای شهر قدس)
هفته ۵: شمسآذر قزوین – استقلال (سردار آزادگان قزوین)
هفته ۶: چادرملوی اردکان – استقلال (ورزشگاه اعلام خواهد شد)
هفته ۷: استقلال – مس رفسنجان (شهدای شهر قدس)
هفته ۸: فجر سپاسی شیراز – استقلال (ورزشگاه پارس شیراز)
هفته ۹: استقلال – آلومینیوم اراک (شهدای شهر قدس)
برنامه سپاهان:
هفته ۳: گلگهر سیرجان – سپاهان (شهید سلیمانی سیرجان)
هفته ۴: سپاهان – تراکتور تبریز (نقش جهان اصفهان)
هفته ۵: خیبر خرمآباد – سپاهان (ورزشگاه تختی خرمآباد)
هفته ۶: سپاهان – ذوبآهن (نقش جهان اصفهان)
هفته ۷: استقلال خوزستان – سپاهان (ورزشگاه اعلام خواهد شد)
هفته ۸: سپاهان – پیکان (نقش جهان اصفهان)
هفته ۹: شمس آذر قزوین – سپاهان (سردار آزادگان قزوین)
برنامه تراکتور
هفته ۳: تراکتور – آلومینیوم اراک (شهید سلیمانی تبریز)
هفته ۴: سپاهان – تراکتور (نقش جهان اصفهان)
هفته ۵: تراکتور – فجر سپاسی شیراز (شهید سلیمانی تبریز)
هفته ۶: فولاد خوزستان – تراکتور (شهدای فولاد اهواز)
هفته ۷: تراکتور – ملوان (شهید سلیمانی تبریز)
هفته ۸: گلگهر سیرجان – تراکتور (شهید سلیمانی سیرجان)
هفته ۹: تراکتور – پرسپولیس (شهید سلیمانی تبریز)
