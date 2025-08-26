حدادی: پرسپولیس تا دو ماه آینده در ورزشگاه آزادی بازی می کند

به گزارش خبرنگار مهر، پیمان حدادی در رابطه با عدم برگزاری دیدارهای این تیم و تیم فوتبال استقلال در ورزشگاه آزادی تهران اظهار داشت: مسئولان ذی‌ربط در تلاش هستند تا ورزشگاه آزادی را هرچه سریع‌تر آماده برگزاری مسابقات کنند و ما هم که در زمین شماره‌های ۲ و ۳ آزادی تمرین می‌کنیم شاهد تلاش این عزیزان هستیم. از تمامی عزیزان می‌خواهیم که میزان تلاش خود را بیش از گذشته افزایش دهند تا چه تیم پرسپولیس و چه استقلال بتوانند بازی‌های خود را در آزادی برگزار کنند.

او ادامه داد: طبیعتاً فوتبال با حضور تماشاگران جذاب‌تر است و حضور بیشتر هواداران در ورزشگاه، جذابیت بازی‌ها را افزایش می‌دهد. طبق وعده‌ها، امیدواریم از یکی دو ماه آینده بتوانیم تمام مسابقات خود را در ورزشگاه آزادی برگزار کنیم. عمده بازسازی‌های موردنظر در ورزشگاه تا این لحظه انجام شده و خواهشمندیم مابقی بازسازی‌ها نیز در اسرع وقت به اتمام برسد تا هر دو تیم بتوانند هرچه سریع‌تر در آزادی به میدان بروند.

وی در ادامه به تأثیر عدم حضور در ورزشگاه آزادی بر نتایج تیم اشاره کرد و افزود: کارشناسان معتقدند بخشی از امتیازاتی که در نیم‌فصل اول از دست دادیم به دلیل نبودن در ورزشگاه آزادی بوده است. با این حال باید از مسئولان ورزشگاه‌ها مانند ورزشگاه تختی و قدس نیز تشکر کنیم که امکانات لازم را فراهم کردند. به عنوان کادر مدیریتی باشگاه پرسپولیس، از تمامی مسئولان به ویژه وزارت ورزش، تقاضا داریم بتوانیم مسابقات خود را به زودی در ورزشگاه آزادی برگزار کنیم.

حدادی درباره وضعیت پزشکی سرژ اوریه بازیکن مبتلا به هپاتیت B پرسپولیس توضیح داد: این بازیکن در کشور ترکیه یکسری از آزمایشات پزشکی از جمله سی‌تی اسکن و ام‌آرآی را انجام داده بود. این بازیکن پیش‌تر نیز بیماری مشابهی داشته و در تیم‌های قبلی مانند تاتنهام و پاری سن ژرمن نیز دارو مصرف می‌کرده است. نوع بیماری او مُسری نبوده و در آخرین تیمی که بازی می‌کرد نیاز به مصرف دارو نبوده و خود بازیکن دارو را قطع کرده بود. در جلسه کمیته انضباطی که دیروز برگزار شد، رضا درویش (مدیرعامل باشگاه پرسپولیس) شخصاً حضور داشت و مشکل خاصی وجود ندارد. به نظر می‌رسد پس از تعطیلات، بازیکن آماده حضور در مسابقات خواهد بود و جا دارد از همکاری کامل مسئولان ایفمارک نیز تشکر کنیم. اگر موضوع بیماری این بازیکن رسانه‌ای نمی‌شد شرایط خیلی بهتر پیش می‌رفت.

وی در رابطه با فسخ قرارداد با سردار دورسون و سعید مهری در ساعت‌های پایانی نقل و انتقالات گفت: همان‌طور که در روز آخر بازار اعلام شد، جذب بازیکن با درخواست کتبی سرمربی انجام می‌شود و سرمربی از نظر فنی می‌تواند بازیکنانی را نخواهد. در مذاکرات انجام شده، با توجه به اینکه لیست تیم کامل بود و ۲۱ بازیکن داشتیم، دو بازیکن از تیم جدا شدند. باشگاه نیز نامه‌های باشگاه‌های متقاضی را دریافت و پاسخ داده است. برای بازیکنان ایرانی و خارجی که به باشگاه می‌آیند، محدودیت‌هایی اعمال شده و هر بازیکنی که به تیم ایرانی منتقل شود باید مبلغی به پرسپولیس به عنوان غرامت پرداخت کند.

حدادی در خصوص توافق مالی با بازیکنان افزود: «در مورد بازیکنان خارجی، مانند دورسون و مهری، توافقات صورت گرفته عمدتاً شامل بخشش مطالبات سال گذشته آنان بوده است. هدف این بوده که تعامل خوبی با بازیکنان برقرار شود تا وقتی از پرسپولیس و ایران می‌روند، خاطره خوبی از باشگاه داشته باشند. همین روند در مورد گولسیانی نیز اجرا شد. اگر در آینده بخواهیم بازیکنی از ترکیه یا گرجستان جذب کنیم، اولین نکته‌ای که بازیکن از مدیر برنامه‌ها می‌پرسد، نحوه رفتار باشگاه و کشور با بازیکن است.

وی در رابطه با فسخ قرارداد احتمالی با وحید امیری تصریح کرد: آخرین وضعیت بازیکنان در حال بررسی با کادر فنی و مدیران است و تصمیم نهایی پس از مشورت با درویش و امیری اتخاذ خواهد شد. امیدواریم با ادامه تعاملات و همکاری مسئولان، بتوانیم شرایط مناسبی برای حضور بازیکنان در مسابقات فراهم کنیم.

حدادی توضیح داد: امیری یکی از بازیکنان شاخص تاریخ باشگاه پرسپولیس و حتی می‌توان گفت کشور ماست و هیچ شکی در این مورد وجود ندارد. ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که هم شخصیت ایشان رعایت شود و هم از نظر مالی متضرر نشوند، تا بتوانیم او را در پرسپولیس داشته باشیم؛ چه به عنوان بازیکن و چه به عنوان یکی از اعضای کادر فنی. پیش‌بینی می‌کنم طی یکی دو روز آینده این موضوع حل شود.

وی افزود: وحید هاشمیان دو بازیکن بزرگ و مطرح را مدنظر نداشتند و ما باید به نظر او احترام بگذاریم. پیش‌تر نیز چنین مواردی را تجربه کرده‌ایم؛ به عنوان مثال کارتال اعلام کرد که دورسون را می‌خواهد و ما جذب کردیم، اما سپس هاشمیان گفتند که این بازیکن مورد نیاز نیست و ما نیز قرارداد را فسخ کردیم.