به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی وحدانیفر عصر سه شنبه در جلسه معارفه امام جمعه سابق و جدید سوق در تبیین اهمیت و جایگاه نماز جمعه اظهار کرد: نماز جمعه قرارگاه اخلاق تقوا و بصیرت است و مورد سفارش پیامبر رحمت بود.
امام جمعه دهدشت با اشاره به اینکه در قرآن به این عبادت پرداخته شده و سورهای به نام جمعه اختصاص یافته است این مهم را نشانه فضیلت نماز جمعه دانست.
وی ادامه داد: جایگاه نماز جمعه را مسئولین و مردم باید ارج بگذارند، نماز جمعه اجتماع هفتگی حول محور اخلاق و تقوا است و رسول اکرم «ص» شماتت میکردند کسانی را که در نماز جمعه حضور پیدا نمیکردند.
حجتالاسلام وحدانیفر افزود: ائمه جمعه حلقه اتصال هستند و جایگاه تعالی بخشی در جامعه را دارند به فرموده رهبر باید مردمی بمانند.
وی با بیان اینکه در استان ما نگاه و توقعات مردم به ائمه جمعه متفاوت است، تصریح کرد: در دیگر استانها اگر توقع سخنرانی و مسائل شرعی است اینجا خدمات و مطالبات متفاوت است نشان میدهد ائمه جمعه مأمن امن مردم هستند.
امام جمعه دهدشت تریبون نماز جمعه را صدای عدالتخواهی خواند و گفت:
خطبههای نماز جمعه امیدبخشی، تبشیر و انذار را ترویج میدهد.
همچنین فرماندار کهگیلویه گفت: همه باید فرمایشات اخیر رهبر انقلاب را مکرر مطالعه کنیم زیرا میتواند در اشتراک نظر و اتحاد و انسجام اثرگذار باشد.
سید ایرج کاظمیجو از مدیران خواست خدمات را ارائه دهند و ادامه داد: خدمات اگر بیان شود مردم میبینند هیچ مدیری خدمات را به اسم شخص مصادره نمیکند خدمات نظام اسلامی است که در دولتها با گرایشهای مختلف ارائه میشود.
