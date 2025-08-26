  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳

نماز جمعه مأمن امن مردم و محور مطالبه‌گری است

نماز جمعه مأمن امن مردم و محور مطالبه‌گری است

یاسوج-امام جمعه دهدشت گفت: نماز جمعه سنگر امیدبخشی و محور مطالبه گری مردم هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی وحدانی‌فر عصر سه شنبه در جلسه معارفه امام جمعه سابق و جدید سوق در تبیین اهمیت و جایگاه نماز جمعه اظهار کرد: نماز جمعه قرارگاه اخلاق تقوا و بصیرت است و مورد سفارش پیامبر رحمت بود.

امام جمعه دهدشت با اشاره به اینکه در قرآن به این عبادت پرداخته شده و سوره‌ای به نام جمعه اختصاص یافته است این مهم را نشانه فضیلت نماز جمعه دانست.

وی ادامه داد: جایگاه نماز جمعه را مسئولین و مردم باید ارج بگذارند، نماز جمعه اجتماع هفتگی حول محور اخلاق و تقوا است و رسول اکرم «ص» شماتت می‌کردند کسانی را که در نماز جمعه حضور پیدا نمی‌کردند.

حجت‌الاسلام وحدانی‌فر افزود: ائمه جمعه حلقه اتصال هستند و جایگاه تعالی بخشی در جامعه را دارند به فرموده رهبر باید مردمی بمانند.

وی با بیان اینکه در استان ما نگاه و توقعات مردم به ائمه جمعه متفاوت است، تصریح کرد: در دیگر استان‌ها اگر توقع سخنرانی و مسائل شرعی است اینجا خدمات و مطالبات متفاوت است نشان می‌دهد ائمه جمعه مأمن امن مردم هستند.

امام جمعه دهدشت تریبون نماز جمعه را صدای عدالتخواهی خواند و گفت:

خطبه‌های نماز جمعه امیدبخشی، تبشیر و انذار را ترویج می‌دهد.

همچنین فرماندار کهگیلویه گفت: همه باید فرمایشات اخیر رهبر انقلاب را مکرر مطالعه کنیم زیرا می‌تواند در اشتراک نظر و اتحاد و انسجام اثرگذار باشد.

سید ایرج کاظمی‌جو از مدیران خواست خدمات را ارائه دهند و ادامه داد: خدمات اگر بیان شود مردم می‌بینند هیچ مدیری خدمات را به اسم شخص مصادره نمی‌کند خدمات نظام اسلامی است که در دولت‌ها با گرایش‌های مختلف ارائه می‌شود.

کد خبر 6571583

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها