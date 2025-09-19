مکانیزم ماشه توطئه جدید برای حمله مجدد به ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید نصیر حسینی در خطبه‌های نماز جمعه شهر یاسوج به فعال کردن اسنپ بک و مکانیزم ماشه از سوی اروپایی‌ها اشاره کرد و افزود: این یک خیانت است که حین مذاکره ایران را هم تهدید می‌کنند؟

وی با اشاره به اینکه قبل از جنگ ۱۲ روزه نیز هدفشان کشتن سران کشور ما بود، اظهار کرد: ما در میز مذاکره باید ببینیم که در مقابل ما گرگ خون خوار و درنده ای است، هر چند که حیوان بعد از سیر شدن عقب نشینی می‌کند اما اینها آغشته به خون هستند.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه ترور سران حماس در قطر نیز در مواقع مذاکره بود، گفت: این مذاکرات فقط بهانه و بازی سیاسی است و هدفشان ترور است.

وی با بیان اینکه رژیم صهیونی نماینده انگلیس و آمریکا است، تاکید کرد: فعال کردن مکانیزم ماشه توطئه دیگری برای حمله جدید به ایران اسلامی است.

آیت الله حسینی با بیان اینکه اینها یک ایرانی ذلیل را می‌خواهند، گفت: اینها به دنبال خواری و ذلت ایران هستند و ما هیچ وقت زیر بار آن نخواهیم رفت.

وی افزود: ما با تمام قدرت به پیش خواهیم رفت و برای پیش برد اهداف نظام ایستادگی خواهیم رفت.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه اینها حتی اگر بپذیریم هسته‌ای هم نداشته باشیم قبول نخواهیم کرد، گفت: اینها به دنبال تجزیه ایران و از بین قدرت نظامی و سیاسی ما هستند.

وی با اشاره به اینکه فرزند خاک بر سر شاه ایرانی در موقع جنگ ۱۲ روزه سفارش پنج تاج را داده بود، گفت: آمریکایی‌ها به آن گفته بودند فقط شما را حکومت مرکزی را خواهیم داد چرا که می‌خواهیم آن را تجزیه کنیم.

در هشت سال دفاع مقدس دشمن به دنبال ساقط کردن اسران یود

آیت الله حسینی به آغاز جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۹ اشاره کرد و گفت: دشمن با هدف ساقط کردن نظام و لگد مال کردن این سرزمین به میدان آمد و همه استکبار غرب و شرق پشت سر صدام بودند و حمایت کردند با همه امکانات که با ۱۲ لشکر مکانیزه و پیاده و چندین تیپ مستقل از محور شمالی و میانی و جنوبی به کشور ما حمله کرد.

وی با بیان اینکه ما در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی با مشکلاتی اعم از مسائل ترور و وضعیت ارتش مواجه بودیم، افزود: ما قریب به ۲۰۰ هزار شهید، ۴۰ هزار آزاده دادیم اما توانستیم ۳۶۶ فروند هواپیمای دشمن را منهدم کنیم.

امام جمعه یاسوج با بیان اینکه ۲ برابر جنگ جهانی دوم جنگ هشت ساله ما طول کشید، ادامه داد: نتیجه این جنگ فقط پیروزی انقلاب اسلامی بر علیه استبکار بود.

وی علت پیروزی در هشت سال دفاع مقدس را ایمان، حمایت مردم و ولایت فقیه عنوان کرد و یادآور شد: در همین جنگ ۱۲ روزه نیز دیدید که ضربات سختی به ما وارد شد اما با نصرت الهی و ایثارگری رزمندگان ما پیروز شدیم.

آیت الله حسینی با بیان اینکه اگر ملتی ایستادگی و مقاومت کند خداوند نیز به آن صلابت می بخشد، تاکید کرد: امروز ایران اسلامی به عنوام ام القرآی اسلام در مقابل استکبار ایستادگی کرده است.

دانش آموزان با غیرت و انقلابی را تربیت کنیم

وی به فرا رسیدن سال تحصیلی جدید اشاره کرد و گفت: از زحمات و اقدامات آنها تشکر می‌کنم و امیدواریم دانش آموزانی در تراز انقلاب اسلامی و دینی و مذهبی را تربیت کنیم.

امام جمعه یاسوج افزود: ما دانش آموزان با غیریتی داریم به رغم تلاش‌های غرب برای انحراف بچه‌های ما و به کوری دشمنان نقشه‌های آنها رقم نخورد.

وی به بزرگداشت شهدای منا اشاره کرد و گفت: ما به روح ملکوتی این شهدا صلوات می‌فرستیم.

آیت الله حسینی به فعال کردن اسنپ بک و مکانیزم ماشه اشاره کرد و افزود: این یک خیانت است که مذاکره می‌کنید بعد ایران را تهدید می‌کنید؟

با اشاره به اینکه انسان‌هایی که زیر بیرغ طاغوت می جنگد بهشت نصیب آن نمی‌شود، اظهار کرد: در مقابل آن کسی که زیر بیرغ ولایت و برای دفاع از ناموس و خاک کشور کشته شوی شهید هستی و بهشت برین در انتظار او است.

