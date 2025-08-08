سفر رئیس جمهور به پاکستان گامی مؤثر در تقویت دیپلماسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی وحدانیفر در خطبه نماز جمعه امروز با اشاره به جایگاه والای زیارت اباعبدالله الحسین (ع)، آن را از مصادیق روشن تقوا دانست و اظهار کرد: زیارت اربعین، پیوند مقدس و تجدید پیمان با هدف امام حسین (ع) است؛ مسیری برای پالایش روح و تقویت ایمان.
وی با تبریک روز خبرنگار، از تلاشهای خستگیناپذیر اصحاب رسانه به عنوان دیدهبانان آگاهی و وجدان جمعی قدردانی کرد و افزود: خبرنگاران متعهد، با قلمهای روشن و دلهای بیدار، در خط مقدم جهاد تبیین و روشنگری ایستادهاند و رسانه در جامعه اسلامی، نه صرفاً ابزار اطلاعرسانی، بلکه سنگر دفاع از حقیقت، عدالت و کرامت انسانی است.
امام جمعه دهدشت با تأکید بر سه اصل بنیادین در کار رسانهای، تقوا، اخلاق حرفهای و تعهد اجتماعی، خطاب به خبرنگاران توصیه کرد که در مسیر آگاهیبخشی، عدالتخواهی و امیدآفرینی ثابتقدم باشید و با نگاه مسئولانه، به رسالت خطیر خود وفادار بمانید.
ایران، الگویی الهامبخش با تکیه بر دین و دانش
وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در مراسم بزرگداشت شهدای جنگ اخیر، تصریح کرد: دین و دانش، دو بال قدرتمند تمدنساز و آیندهساز ایران اسلامی هستند. جمهوری اسلامی با تکیه بر این دو عنصر، نهتنها در برابر توطئههای جهانی نفوذناپذیر است، بلکه الگویی الهامبخش برای ملتهای آزاده شده است.
حجت الاسلام وحدانی فر مسئولان را مکلف دانست که این دو مسیر را همزمان پیش ببرند تا کشور به قلههای افتخار برسد.
دیپلماسی منطقهای؛ راهی برای خنثیسازی تحریمها
وی با اشاره به سفر رئیسجمهور به اسلامآباد پاکستان، این سفر را گامی مؤثر در تقویت دیپلماسی پارلمانی، تجارت مرزی و پیوندهای اقتصادی دانست و یادآور شد: در جنگ تحمیلی، پاکستان اعلام کرده بود اگر رژیم صهیونیستی بخواهد از سلاح اتمی استفاده کند، ما آن را در اختیار ایران قرار خواهیم داد.
امام جمعه دهدشت افزود: اگر با کشورهای منطقه ارتباط داشته باشیم، تحریمهای دشمن خنثی خواهد شد.
درسهای جنگ اخیر؛ از رهبری داعیانه تا قدرت بازدارندگی
وی با مرور درسهای جنگ اخیر، گفت: رهبری داعیانه رهبر معظم انقلاب نشان داد که ایران توانمند است. ناتوانی توافقهای دیپلماتیک در جلوگیری از تجاوز، همبستگی اجتماعی به مثابه بازدارندگی، و قدرت نظامی و مقاومت به عنوان تنها راه تأمین امنیت، از مهمترین آموزههای این جنگ بود.
حجت الاسلام وحدانی فر تأکید کرد: جنگ تحمیلی به ما آموخت که اقتدار ایران بر پایه امنیت درونی و برخاسته از ایمان، آگاهی و همبستگی ملی است.
