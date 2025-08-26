به گزارش خبرنگار مهر، این غرفه که با پیگیری اداره کل روابط عمومی استانداری و توسط مرکز «سامد» استانداری خوزستان راه‌اندازی شده در سالن امام رضا (ع) واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های اهواز مستقر است.

این ابتکار با هدف پاسخگویی بی‌واسطه به دغدغه‌ها و مطالبات شهروندان طراحی شده و فرصتی برای تعامل مستقیم مردم با نمایندگان دولت فراهم می‌کند.

نمایشگاه دستاوردهای دولت تا روز جمعه، هفتم شهریور ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است. شهروندان می‌توانند با حضور در این غرفه، مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کرده و از پاسخگویی مستقیم مسئولان بهره‌مند شوند.