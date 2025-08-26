  1. استانها
۴ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۱۳

راه‌اندازی غرفه رسیدگی شکایات مردمی درنمایشگاه دستاوردهای دولت خوزستان

اهواز - برای نخستین بار، غرفه ویژه رسیدگی به شکایات و درخواست‌های مردمی در نمایشگاه دستاوردهای دولت در خوزستان دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این غرفه که با پیگیری اداره کل روابط عمومی استانداری و توسط مرکز «سامد» استانداری خوزستان راه‌اندازی شده در سالن امام رضا (ع) واقع در محل دائمی نمایشگاه‌های اهواز مستقر است.

این ابتکار با هدف پاسخگویی بی‌واسطه به دغدغه‌ها و مطالبات شهروندان طراحی شده و فرصتی برای تعامل مستقیم مردم با نمایندگان دولت فراهم می‌کند.

نمایشگاه دستاوردهای دولت تا روز جمعه، هفتم شهریور ۱۴۰۴، هر روز از ساعت ۱۸ تا ۲۲ پذیرای بازدیدکنندگان است. شهروندان می‌توانند با حضور در این غرفه، مسائل و درخواست‌های خود را مطرح کرده و از پاسخگویی مستقیم مسئولان بهره‌مند شوند.

