به گزارش خبرگزاری مهر، سه سوارکار تیم ملی المپیک ویژه ایران در رشتههای درساژ و زیباسواری رویداد سوارکاری منطقهای المپیک ویژه مِنا (خاورمیانه و شمال آفریقا) در شهر العین امارات موفق به کسب پنج مقام ارزشمند در ردههای مختلف شدند.
مقامهای به دست آمده به این شرح است:
درساژ
* محمدرضا بیات – مقام اول رده BI۳
* امیرحسین بافرانی – مقام اول رده CI۳
* سیده شوآ حسنپور – مقام دوم رده BI۲
زیباسواری
* سیده شوآ حسنپور – مقام دوم رده BI۳
* امیرحسین بافرانی – مقام دوم رده CI۱
این عناوین برای نخستین بار در تاریخ ورزش سوارکاری افراد دارای کمتوانی ذهنی در ایران به ثبت رسید.
تیم ملی المپیک ویژه ایران با حمایت کمیته ملی پارالمپیک، المپیک ویژه ایران، وزارت ورزش و جوانان و فدراسیون سوارکاری و با مربیگری سیده الهام مصدقی و امیرمحسن ذاکری زفرقندی و سرپرستی علی طهایی در این رقابتها حضور یافت.
