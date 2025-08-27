کشف ۲۲ تُن گندم خارج از شبکه توزیع در قروه

ابوذر محمدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در چارچوب وظایف نظارتی و رصد مستمر خرید گندم در سطح شهرستان و بر اساس گزارش‌های رسیده، موضوع در دستور کار بازرسان این مدیریت و مأموران اداره آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: با هماهنگی دستگاه قضائی، یک دستگاه تریلی باری متوقف و در بازرسی از آن، ۲۲ تُن گندم فاقد مجوز و خارج از شبکه توزیع کشف شد.

محمدی با اشاره به برآورد کارشناسان در خصوص ارزش این محموله، گفت: ارزش گندم‌های مکشوفه بیش از ۴ میلیارد و ۵۱۰ میلیون ریال تخمین زده شده است.

مدیر جهاد کشاورزی قروه بیان کرد: برای عاملان این تخلف پرونده تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی شهرستان ارسال شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: محموله کشف‌شده تا زمان تعیین تکلیف قضائی به انبار جهاد کشاورزی شهرستان منتقل شده است.